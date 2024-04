Cadaqués, cap a Port Aventura i més enllà

Cadaqués a l'estiu s'omple de turistes. / Marga Faixo

Sense menysprear a Port Aventura, que és el que és, un parc temàtic, un lloc irreal amb vida irreal, una fantasia, on venen els turistes i on els treballadors ho obren al matí i el tanquen a la nit tornant a les seves cases, això sí, fora del parc, perquè un cop acaba la fantasia, es torna a la realitat del lloc fantasma, del lloc sense vida.

Disculpin el paral·lelisme, però fa anys que a Cadaqués hem perdut el rumb, no sabem on volem anar com a poble. El dia a dia ens fa seguir endavant sense saber cap a on, sense aturar-nos a pensar què estem fent. Les alarmes sonaven fa molt de temps, la pèrdua d’un enfocament de poble va fer que tota anàlisi es realitzés en termes econòmics, com si la teoria del vessament anés a arribar a tothom, doncs no. Una especulació desmesurada està expulsant els que vivim i volem viure aquí, i ens encaminem a ser el parc d’atraccions de la Costa Brava, on al matí vindran autobusos de treballadors/res, obriran el poble i el tancaran a la nit, deixant només turistes, que viuran la fantasia, però haurem destruït l’ànima de Cadaqués.

Amics i famílies de tota la vida es veuen desplaçades per l’ especulació, i amb molta emoció i dolor el comiat i la partença del seu poble és l’únic camí. Això va començar fa temps, però darrerament s’ha accelerat. Se’ns en va vida, se’ns en va ànima, se’ns en va gent que estima Cadaqués, és un valor que no podem deixar escapar i se’ns en va. I si a això sumem la pèrdua de locals emblemàtics és tot un suma y sigue.

"Diguem prou! Parem, pensem com a poble, pel Poble! S’han de prendre mesures urgents per aturar l’hemorràgia d’ànima del nostre poble"

Diguem prou! Parem, pensem com a poble, pel Poble! S’han de prendre mesures urgents per aturar l’hemorràgia d’ànima del nostre poble, exigir/motivar els tenidors d’apartaments perquè lloguin a preus raonables amb contractes de llarga durada a treballadors/res, artistes, veïns i veïnes, als nostres fills i filles.

Protegim els locals representatius del poble, que la factura d’aquesta bogeria no la paguem els que vivim aquí. Tothom és benvingut, però s’està fent un dany irreparable.

Actualment, hi ha 3.748 habitatges a Cadaqués, dels quals només 1.132 són llars, la resta són segones residències, pisos turístics o desocupats.

No cal dir res més, exigim a l’Ajuntament que tingui fermesa i voluntat política per prendre mesures! Augmentar la taxa turística, IBI o escombraries als pisos turístics i disminuir a qui ho faci de llarga durada, exigir que els habitatges turístics tinguin places de pàrquing, i si no tenen no podran ser-hi, realitzar inspeccions, per exemple. Negar-se o presumir de la no aplicació de la regulació de pisos turístics de la Generalitat no és una opció.

Família, no queda temps; és ara o mai! Els que hi vivim, els que han marxat, els que es queden, els que venen, els que han deixat empremta; tots som Cadaqués!

Altres noticies de Cartes dels lectors

Sense el poble, sense la gent, Cadaqués no és res, o serà un Port Aventura!