Un Senyor de Vilamalla

Vista aèria del polígon de Vilamalla. / Ajuntament de Vilamalla

El Senyor Ramos, concretament Senyor de Vilamalla, es pensa que té jurisdicció sobre Tonyà. Fins on jo sé, i ho he mirat i encara és així, Tonyà és terme de Garrigàs. Segurament el batlle de Vilamalla aspira a dominar una gran Batllia sota la seva jurisdicció que inclogui els pobles de Siurana, Garrigàs, Santa Llogaia, Sant Miquel i el Far —tot i que sembla que aquest darrer ja n’és vassall—, però no pot aprovar unilateralment un Pla Director Urbanístic per molt que sigui supramunicipal i vingui de la Generalitat.

Gràcies a Déu, l’estació intermodal se’n va fora del Far: quins genis que tenim planificant infraestructures! Suposo que el Senyor Ramos no viu ni al barri de l’estació ni al nucli històric de Vilamalla. M’aventuro a dir que, segurament, no es desplaça més al sud del seu ajuntament. Però si el Senyor Ramos vol l’estació intermodal a Vilamalla, que se la fiqui on li càpiga, per exemple a darrere la Cahors, i deixi en pau els municipis veïns.

Pel que fa a l’especulació urbanística dels nous sectors industrials, el Senyor Ramos l’apliqui a zones properes al seu poble i no als extrems límit amb els termes veïns.

Joan Planella. Siurana, juny de 2024