Les festes populars són patrimoni públic, i hem de defensar-les

Un altre any, un altre cartell d’artistes de les Barraq... ups, no espera, el Rampell! I com cada any, toca escoltar els comentaris recurrents de: quin fàstic de cartell! Cada any pitjor! Abans sí que molaven les barraques!... En aquest escrit no vinc ara a defensar ni a criticar l’estat actual dels concerts de la festa major. Si era millor a la plaça Europa que al Parc de les Aigües? Que el tracte que reben les entitats és millor o pitjor? Ja en parlarem, avui vinc a posar context a com estem arribant en aquesta situació a Figueres on, siguem clars, cada any els concerts de les Fires i Festes de la Santa Creu perden pes mentre un festival privat no para d’inflar-se i inflar-se.

Per començar, anem a parlar amb els números sobre la taula. La partida pressupostària de l’Ajuntament de Figueres per la Festa Major aquest 2024 és de 160.000 €. Però tots aquests diners no són només per El Rampell, aquí s’han d’incloure totes les activitats de les Fires de Santa Creu: espectacles infantils, exposicions, focs artificials, concerts al centre de Figueres... Desconec la xifra exacta de la qual disposen les entitats figuerenques per escollir grups (no sembla fàcil accedir aquestes dades mai de forma fàcil) però no pot ser gaire elevada si la comparem amb la que rep el Festival Acústica. El conveni que firma l’Ajuntament de Figueres amb PromoArts el 2023 és d’un ajut econòmic de 320.000 € + 30.000 € en forma d’hores extres dels treballadors municipals (policia, brigada de neteja...) i d’ús d’equipaments públics. Aquest 2024 ja hi ha una partida pressupostària de 260.000 € per l’Acústica, així que podem preveure que aquest any serà el mateix. També podem afegir els 70.000 € que rep anualment el festival des de la Diputació de Girona. No es pot competir de cap manera contra l’Acústica amb aquestes xifres organitzant unes festes populars. Podeu pensar que com a veïns, tant se val! L’Acústica és collonuda, ple de grans artistes, deixa diners en els comerços locals... encara que El Rampell perdi força, tots guanyem!

I tant, però uns guanyen més que els altres, sobretot els que facturen en acabar el festival amb tot el que han recaptat de les barres. La Festa major de cada poble i ciutat és patrimoni públic, igual que ho són les escoles, la Guàrdia Municipal o les inversions en infraestructures. Les entitats i partits polítics poden tenir veu i vot en la programació i direcció dels concerts i festes, però d’un festival privat no. Només podem ficar la pasta i assentir amb el cap. Encara donar les gràcies que no marxen a una altra ciutat! Ens trobem a tot el món, i Espanya en particular, en una bombolla de festivals, i no pot ser que Figueres no en tingui un, sigui quin sigui el cost. Hem de defensar el públic i no vendre’ns al privat. Sobretot quan aquest festival privat lluita obertament contra totes les festes populars de la comarca. No es pot contractar cap artista que toqui a l’Acústica, ja que firmen contractes d’exclusivitat amb l’Acústica i Sons del Món (tots dos de PromoArts), així que El Rampell i la resta de pobles ens hem de conformar amb els artistes petits que ens deixen contractar, abaixem el cap i paguem la festa d’uns i ens fotem tots. Recordeu que com a espectadors, gaudir d’un concert a El Rampell o a l’Acústica pot semblar la mateixa experiència, tot i que el que es recapta a les barres pot anar a les entitats del teu municipi o a la butxaca d’uns pocs. Les festes son patrimoni popular i públic, defensa-la i gaudeix del Rampell!