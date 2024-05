L’Hospital de Figueres acull l’exposició fotogràfica que commemora els 10 anys de l’Oncotrail

L’exposició itinerant que commemora el 10è aniversari de l’Oncotrail, la cursa solidària organitzada per la Fundació Oncolliga Girona, estarà instal·lada fins a finals de juny a les sales d’espera de Consultes Externes de l’Hospital de Figueres. Cada any, la Fundació Salut Empordà té presència amb els seus equips en els diferents reptes solidaris —Oncotrail, Oncobike, Oncotriatló i Oncogravel— i, en aquesta ocasió, també ha volgut contribuir en donar visibilitat al recorregut en fotografies de deu anys de trail, del 2013 al 2023. Les 22 imatges que conformen l’exposició han estat seleccionades entre l’amplíssim arxiu fotogràfic que els organitzadors de l’esdeveniment han anat recopilant al llarg dels anys. Milers d’imatges captades per un grup fotògrafs professionals i amateurs que han volgut col·laborar amb aquest repte solidari amb els malalts de càncer fent allò que més els apassiona.

La mostra ha estat comissariada pel fotògraf i dissenyador gràfic David Fajula, que col·labora amb l’esdeveniment des del 2014, i Ma. Àngels Martínez, cap de premsa de la Fundació Oncolliga Girona. “Entenem l'Oncotrail com un projecte polièdric, i els criteris de selecció s’han basat en la mostra de tots els actors de la prova (corredors, voluntaris, directors, equips de suport) així com en els paisatges per on té lloc la cursa”, explica Fajula, que afegeix que “el temps ha estat també un criteri important, ja que s’ha intentat mostrar l’Oncotrail hora a hora, des de la sortida fins a l’arribada, passant pels avituallaments i els trams nocturns”. Els organitzadors tampoc han volgut deixar de banda els canvis logístics que s’han experimentat, com el trasllat de la sortida des de la plaça Nova fins a la plaça de Can Mario de Palafrugell, ni tampoc, el record latent de la pandèmia en l'edició 2021, representat pels corredors amb mascareta.

La mostra va néixer amb la voluntat de ser itinerant. Fins ara, s’ha pogut veure a Palafrugell, a l’Hospital de Palamós, a l’Hospital d’Olot, a Begur i a la Bisbal. Ara es troba a l’Hospital de Figueres i el seu següent destí és el Centre Cívic Joaquim Xirau de Figueres.

Més de 135.000 euros en 10 anys

Des del 2013, la Fundació Salut Empordà ha rebut un total de 135.735 euros de donatius provinents de fons recaptats a l'Oncotrail. La partida més important van ser els 55.000 euros de l'edició del 2022, que la FSE ha destinat al desenvolupament d'una eina basada en tècniques d'Intel·ligència Artificial (IA) amb capacitat predictiva per a la detecció del càncer de pulmó. En aquest estudi col·laboren l'equip de professionals del Servei de Radiologia de l'Hospital de Figueres i l'equip de Desenvolupament de la Direcció d'Innovació del Parc Salut Mar, de l'Hospital del Mar de Barcelona. Aquest any, la Fundació Oncolliga Girona ha fet un donatiu de 17.390 euros per a l’adquisició d’un nou aparell per al Servei de Rehabilitació de la FSE, que està destinat al tractament del dolor de sòl pelvià que deixen les cicatrius després d'una cirurgia.