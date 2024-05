Mor a 67 anys l'activista cultural figuerenc Josep Maria Ortega

El món cultural i de la comunicació està de dol a causa de la mort de l'activista i relacions públiques Josep Maria Ortega i López. Nascut a Campofrío (Huelva) el 1956, de ben petit es va traslladar amb la seva família a l'Alt Empordà, residint durant molts anys a Figueres. Va treballar amb l'empresari tauri Màrius Gelart i a l'àrea comercial del setmanari Hora Nova. També va formar part de l'equip que va llançar l'espai expositiu del celler Espelt de Vilajuïga, on va coordinar tota mena de mostres, presentacions i exposicions amb artistes i escriptors de renom.

Dalinià de cap a peus

Entre altres entitats, formava part de la junta dels Amics dels Museus Dalí. Ell va ser un dels fundadors de l'Associació i, per aquest motiu, va rebre un merescut homenatge l'any 2023 juntament amb altres socis destacats. Era membre del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.

Josep aria Ortega durant un acte en el celler Espelt / Roger Lleixà

Josep Maria Ortega destacava per la seva amabilitat i empatia. Tenia un do especial per a convocar a la gent quan organitzava actes. Durant la seva trajectòria vital, també va col·laborar amb altres mitjans de comunicació i entitats vinculades al món cultural de l'Empordà i la demarcació de Girona.