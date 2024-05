La Policia Nacional desmantella tres cultius de marihuana, un d'ells a Empuriabrava amb 351 plantes i quatre quilos de cabdells

La Policia Nacional ha desmantellat tres cultius a Empuriabrava, Maçanet de la Selva i Blanes amb 900 plantes marihuana i quatre quilograms de cabdells. Els agents, a més, han detingut tres persones com a responsables de la plantacions, a qui atribueixen un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric. Es calcula que haurien comès frau a les companyies elèctriques per valor de 117.664,08 euros. Durant els operatius, a més, van localitzar 60 cartutxos d'armes de foc sense utilitzar, una carabina d'aire comprimit i material pel cultiu.

Les dues primeres investigacions a Empuriabrava i Maçanet van començar gràcies a la col·laboració ciutadana després de rebre l'avís que hi podria haver plantacions de marihuana. Un cop constatat que hi havia dos cultius, es va fer les entrades i registres. Al garatge d'un xalet d'Empuriabrava, hi van trobar 351 plantes i quatre quilos de cabdells. La plantació s'ubicava darrere d'una porta blindada.

A Maçanet de la Selva, hi van trobar 296 plantes més i la companyia elèctrica va certificar un import defraudat que ascendia més de 43.000 euros. En aquesta plantació, a més, el detingut es trobava en situació irregular a Espanya i havia estat detingut per aquest motiu fa només tres mesos.

L'última plantació la van localitzar en una masia de Blanes que estava ocupada il·legalment. Aquí van detectar un altíssim consum d'electricitat que sobrecarregava la xarxa i, tenint en compte la zona on s'ubicava, hi havia un elevat risc d'incendi forestal.

En el registre, van trobar-hi 250 plantes i van intervenir una carabina d'aire comprimit amb la seva corresponent munició de plom i 60 cartutxos sense utilitzar. La companyia elèctrica calcula que l'import defraudat en aquesta darrera plantació s'enfilava fins als 10.000 euros.

En tots tres casos es va aconseguir restablir el subministrament elèctric normalitzat a la zona i resoldre els talls de llum que patien els veïns.En l'operatiu, hi van participar agents de la Policia Nacional, de la Policia Local de Castelló d'Empúries, de Maçanet de la Selva, de Blanes i de Lloret de Mar. Els tres detingut van quedar en llibertat després de passar a disposició judicial.