Malestar a l’Olivar Gran de Figueres per les bretolades que pateix el barri

Els veïns de l’Olivar Gran han presentat diverses queixes a l’Ajuntament de Figueres davant la materialització de bretolades i actes d’incivisme que afecten els equipaments i l’espai públic del barri. La gota que ha fet vessar el got de la paciència de la gent ha estat el trencament de la tanca perimetral del pipicà per part d’uns desconeguts. «Des de l’Associació de Veïns, no entenem aquestes actituds incíviques que no porten enlloc, que afecten la bona convivència del barri i tenen un cost que paguem entre tots», apunten el seus representants. La Guàrdia Urbana ha fet diverses actuacions a la zona.

Bosses amb excrements de gos. | AV

Altres veïns també denuncien comportaments «inexplicables», com és el cas «d’algunes persones que recullen els excrements dels seus gossos amb bosses de plàstic, però que, després, en lloc d’abocar-les en un contenidor com caldria, les llencen de qualsevol manera en el passadís entre els carrers Sebastià Trullols i Josep Maria de Sagarra, i això és diari». Un fet demostrat amb imatges explícites del lloc dels fets.

La moto cremada aquesta setmana a l'Olivar Gran / Empordà

Per acabar-ho d'adobar, aquesta semana s'ha produït l'incendi d'una motocicleta a tocar el pont del barri, un fet que els veïns també afegeixen a les "mostres d'incivisme que patim".