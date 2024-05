12-M: Junts guanya en 62 dels 68 municipis de l’Alt Empordà i Aliança Catalana és la segona força en 16

Posar la lupa sobre l’Escala és una bona manera d’intentar entendre la fotografia política que deixen els resultats de les eleccions catalans d’aquest diumenge 12 de maig a l’Alt Empordà. Encapçalar el govern local des de fa anys, la clara majoria absoluta aconseguida per Josep Bofill en les darreres municipals, i portar a la llista dos exalcaldes com Víctor Puga i Josep Maria Guinart no ha servit al PSC per guanyar les eleccions catalanes a la població. A l’Escala, Junts va ser el partit més votat amb un 36% dels vots per davant dels socialistes (21%). I de l’Escala, a la resta de la comarca. Mentre el PSC de Salvador Illa va guanyar les eleccions, tant en escons com en diputats, al conjunt de Catalunya, a l’Alt Empordà Junts, amb el reclam de Carles Puigdemont, va aconseguir ser la llista més votada en 62 dels 68 municipis de la comarca. El recompte total de vots és clar amb els nacionalistes obtenint-ne 14.153, molt per sobre dels 9.662. Per darrere, en consonància amb la seva clara patacada al conjunt de Catalunya, ERC es va quedar diumenge en 5.717 vots a tot l’Alt Empordà. Just per davant dels dos partits d’ultradreta: l’Aliança Catalana de Sílvia Ripoll, que ha irromput amb força, i els seus 5.022 vots; i VOX amb 4.233.

Dels 17 diputats al Parlament que pertoquen a la circumscripció de Girona, només dos seran de l’Alt Empordà. Precisament, l’exalcalde de l’Escala, Víctor Puga, que ocupava el número 2 a la llista del PSC, i la també exalcaldessa, en aquest cas de la Jonquera, Sònia Martínez, número 4 a la llista de Junts. La patacada republicana deixa sense escó a l’única diputada altempordanesa que va acabar l’anterior legislatura, Anna Torrentà. L’alcaldessa d’Ordis ocupava el tercer lloc a la llista d’ERC per Girona, però la desfeta republicana, perdent a Girona 2 dels 13 diputats que s’ha deixat al conjunt del país, fa que Torrentà es quedi fora del Parlament. Curiosament, els dos nous diputats van veure com les llistes que representaven no eren les més votades als pobles dels quals van ser alcaldes. A l’Escala de Puga, va guanyar Junts, i la Jonquera de Sònia Martínez va ser una de les poques poblacions de la comarca que aquest diumenge van caure del costat socialista.

En 62 dels 68 municipis, començant per Figueres i acabant pel més petit, la Vajol, on amb 22 paperetes en va fer prou per guanyar amb un 50% dels vots, la llista de Junts va ser la més votada en les eleccions catalanes de diumenge. El PSC només va aconseguir salvar sis poblacions, en una empatant a vots amb Vox (Vilamalla), i ERC cap. Els socialistes van guanyar a la segona població amb el cens més alt de la comarca, Roses, al Portbou del jove alcalde Gael Rodríguez, molt actiu durant la campanya, a la Jonquera, a Santa Llogaia d’Àlguema i a Sant Miquel de Fluvià. El sisè poble seria l’esmentat Vilamalla, on el PSC i Vox van empatar a 116 vots. A diferència de Roses i la Jonquera, Castelló d’Empúries, Vilafant, Llançà, Peralada, Sant Pere Pescador, Bàscara, el Port de la Selva o Cadaqués també es van decantar per Carles Puigdemont i per Junts. Amb percentatges de vots cap als antics convergents que van des del 21% de Vilafant al 43% del Port de la Selva.

Precisament, el Port de la Selva és un dels exemples d’una de les altres notícies de la jornada a la comarca: la irrupció de l'ultradreta catalana de l’Aliança Catalana de Sílvia Orriols. Més de cinc milers de vots al conjunt de l’Alt Empordà i segona llista més votada en pobles com el Port de la Selva, Biure, Borrassà, Cistella, el Far d’Empordà, Llers, Lladó, Navata, Peralada, Pont de Molins, Rabós, Siurana o Vilabertran.

