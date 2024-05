MAPA | Quins són els municipis amb més abstenció de l'Alt Empordà?

La participació a les eleccions al Parlament del 12-M ha estat de 57,96%, 6,67 punts més que en els comicis catalans de 2021, quan es va situar al 51,29%. La xifra s'aproxima a les dades de participació en comicis d'abans de l'inici del procés independentista, els de 2010 amb 58,78% i els de 2006 amb 56,04%. S'han comptabilitzat 3.132.432 votants, i una abstenció del 42,02%. La demarcació de Girona és la segona amb més participació amb 57,23%, 4,49 punts més que les últimes eleccions.

Tot i això, hi ha quatre municipis de l'Alt Empordà on l'abstenció supera el 50%. El poble amb més abstenció és Castelló d'Empúries, on aquesta arriba al 52,93%. Figueres se situa molt de prop amb un 52,45% d'abstenció. A Roses el 50,69% de la població no va anar a votar. Per últim, al poble de Cadaqués l'abstenció es va situar al 50,05%.