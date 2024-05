Interfren Figueres presenta el nou C3 i ë-C3.

El concessionari oficial de Citroën a l'Alt Empordà, Interfren, ha presentat aquest dilluns al vespre els nous models de C3 i ë-C3 de la marca. Ho ha fet amb un lluït acte a les seves instal·lacions centrals amb la presencia de desenes de clients, amics i col·laboradors de Figueres i comarca. L'acte va comptar amb refrigeri per a tothom i amb el parlament de Marcel Pairó, gerent d'Interfren, que va recordar la trajectòria dels C3 des del seu llançament a inicis de la dècada dels 2000 fins a avui, quan la nova generació del model compta amb una versió totalment electrificada, adaptada als nous temps de la conducció.

Santi Coll

Els nous models de C3 i ë-C3, vehicles urbans per excel·lència i uns dels models més esperats aquest any, compten amb una gran quantitat d'ajudes a la conducció, un ampli espai interior i un disseny renovat, modern i atractiu. Alhora, gaudeixen del sistema exclusiu Citroën Advanced Comfort, més de 300 km d'autonomia en el cas del vehicle elèctric, Citroën Head Up Display i gran connectivitat, entre altres.

Interfren, una empresa de referència

El concessionari oficial de Citroën a Figueres, Interfren, va obrir les seves portes fa més de 50 anys. Ofereix una àmplia gamma de vehicles de tota mena. Per tal d’oferir el millor servei postvenda i adaptat a les necessitats de cada client, Interfren disposa de taller, recanvis, planxa i pintura; mitjançant un equip de professionals altament qualificats, una àmplia flota de cotxes de cortesia i la més alta qualitat.