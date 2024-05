16 dones acusen el mag David Copperfield d'abusos sexuals

El popular mag nord-americà David Copperfield ha estat acusat per 16 dones d'abusos sexuals i comportament inapropiat, segons ha revelat l'edició nord-americana del diari 'The Guardian'. Els fets denunciats van passar entre la dècada dels 80 i el 2014 i inclouen relacions sexuals amb menors d'edat i amb dones incapaces de donar el seu consentiment per trobar-se sota els efectes de les drogues. Copperfield, de 67 anys, ha negat les acusacions.

No és la primera vegada que l'il·lusionista, el nom real del qual és David Keith Kotkin, és acusat d'abús sexual. El 2018, Brittney Lewis va denunciar que fa dues dècades, quan era una jove model de 17 anys, Copperfield l'havia drogat i n'havia abusat. Una de les dones esmentades al reportatge de 'The Guardian' assegura que tant ella com una amiga van tenir una experiència molt similar amb el mag després d'una de les seves actuacions. A la meitat dels casos d'abús que es relaten a l'article, les víctimes eren menors (algunes no tenien més de 15 anys).

La importància del #MeToo

Totes les dones que han accedit a aportar el seu testimoni van conèixer Copperfield a través del seu treball com a artista. La majoria admeten que no es van decidir a fer el pas i parlar de l'assumpte fins que el moviment #MeToo va animar les víctimes de violència sexual a compartir les seves experiències.

Els advocats del mag van declarar a 'The Guardian' que Copperfield "mai no s'ha comportat de manera inapropiada amb ningú i molt menys amb una menor d'edat", van descriure l'il·lusionista com un defensor del moviment #MeToo i van subratllar que en el passat ja hi havia estat objecte de "nombroses acusacions falses" com aquestes.