Una rua i concerts a la Copa per celebrar l’èxit del Girona

Sempre hi ha un motiu per celebrar i aquesta temporada encara més. És per això que l’equip de Míchel celebrarà el seu èxit, amb una classificació històrica per a la Champions, el pròxim diumenge dia 26 de maig -l’endemà de finalitzar el curs 2023/24 amb l’últim partit de lliga contra el Granada a Montilivi (21:00 hores)- i el compartirà amb la ciutat. El patrocinador Estrella Damm s’ha encarregat de l’organització de "La Festa del Girona".

La jornada començarà a les 17:30 hores de la tarda amb la rua del conjunt blanc-i-vermell i està previst que finalitzi cap a les 22:00 hores de la nit amb concerts a la Copa.

El tret de sortida serà des de Montilivi, tenint en compte la importància que ha tingut l’estadi, on només s’hi han encaixat dues derrotes en tota la temporada, per aconseguir els objectius. Des d’allà, l’equip de Míchel desfilarà pujat en un autobús descobert fins a la plaça del Vi i serà rebut a l’Ajuntament de Girona, on es faran la rebuda oficial per part del consistori i els clàssics parlaments des del balcó de l’edifici.

Tot seguit, s’anirà fins a la Copa -l’arribada de l’equip s’estima que serà al voltant de les 19:00 hores- per acabar d’amenitzar la festa amb diversos concerts i la presència dels jugadors. Els Catarres, Les que Faltaband i Mon Dj són els artistes convidats. "Celebrem com toca que el Girona és a Europa", insisteixen des d’Estrella Damm.