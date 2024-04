Coneix les novetats de la Santa Creu de Figueres 2024: de la recuperació de la Festa Charly a l'estrena de la Nit del Foc

Figueres ha iniciat el compte enrere per l'inici de les Fires i Festes de la Santa Creu 2024. És per aquest motiu que, després de la presentació del cartell i l'anunci del pregoner d'enguany, el periodista Carles Pujol, l'Ajuntament ha començat a revelar algunes novetats del programa d'enguany, que inclou un centenar d'activitats.

Una de les novetats més destacades és la recuperació de la Festa Charly, que als anys 70 reivindicava l'ambient nocturn a la ciutat. Tindrà lloc el dissabte 4 de maig i voldrà recuperar l'esperit de la discoteca Charly que va funcionar al carrer Caamaño des de 1971 fins a l'any 2000. "Serà un viatge musical al passat ideal per a retrobar-se amb velles amistats", expliquen des de l'Ajuntament.

La Nit del Foc serà un espectacle participatiu que tindrà lloc el 27 d'abril i que anirà a càrrec d'Els Senyors del Foc

Una altra de les novetats és l'impuls a les tradicions per "recuperar l’orgull de ciutat". En aquest sentit, enguany s'incorpora una nova proposta al programa: la Nit del Foc, un espectacle participatiu que tindrà lloc el 27 d'abril i que anirà a càrrec d'Els Senyors del Foc de Castelló d'Empúries. I, al mateix temps, no hi mancaran actes populars com la diada castellera, la Nit de la Cebeta o el ball de gegants. "La cultura popular tindrà un especial i transversal presència aquestes Fires i Festes de la Santa Creu, pensant en tots els públics i edats", afirma el consistori.

A més, aquest any es vol potenciar les Creus de Maig com a element identitari de les Fires i Festes de la Santa Creu. L'objectiu és fer-les més participatives, implicant a les entitats i associacions de veïns, i a la ciutadania. "Volem gaudir d'aquesta tradició arrelada a la ciutat que des del govern es vol recuperar i fer valdre", expliquen fonts municipals.

Un any més també hi haurà concerts a la plaça Catalunya. N'hi ha dos de confirmats: el del grup Diversiones i el d'Hola Raffaella, un tribut a la gran diva italiana. Tindran lloc el 30 d'abril a la nit.

La programació completa es presentarà el pròxim dimecres 10 d'abril i es repartirà a totes les bústies de la ciutat a partir del 15 d'abril.