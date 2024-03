El periodista Carles Pujol serà el pregoner de les Fires i Festes de Figueres

El periodista Carles Pujol serà el pregoner de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres d'aquest any. "La veu de Figueres", tal com el mateix alcalde Jordi Masquef l'ha qualificat durant la presentació als mitjans, ha acceptat amb molt honor l'oferiment perquè "per un figuerenc que ha viscut aquí tota la vida això és el millor que et pot passar". El periodista, que en algunes fires anteriors havia estat el pregoner del Txupinasso, ha alertat a l'auditori que serà "un pregó curt, de micro i interpel·latiu amb la gent de baix". L'alcalde ha explicat que, a parer seu, "és una elecció molt encertada perquè Carles Pujol -veterà locutor i fundador de Tramuntana TV- és una persona molt estimada a la ciutat". A més, ha reconegut que "la ciutat li devia".

L'anunci del pregoner de les Fires de Figueres ha tingut lloc aquest dimecres al matí al bell mig de la Rambla, escenari que esdevé també el teló de fons del cartell, també presentat en aquest acte, que anunciarà la celebració. L'obra sorgeix de la paleta creativa de l'artista de Camallera, Dani Torrent qui, convidat per la regidoria de Cultura, ha imaginat a una parella ballant, símbol d'alegria i festeig. És una obra que combina "tradició i futur", com ha explicat el mateix Torrent, un cartell "viu i dinàmic, que transmet vida i color i que recorda als balls del Certamen", ha conclòs Jordi Masquef.

Torrent ha tingut molt en compte que fos un cartell que captés l'atenció dels vianants "a través de les seves qualitats plàstiques" i ha inclòs elements identificatius de la ciutat com un fanal de la Rambla i un fragment del monument a Monturiol. Explica que el cartell ha estat creat a mà i pintat a guaix i que només ha utilitzat les eines digitals per definir colors d'algun fragment concret. No és el primer cartell que fa Dani Torrent, tot i que l'artista s'ha desenvolupat molt més com a il·lustrador de llibres i pintor. Dins aquest camp, ha aconseguit èxits notables. El més recent, el premi Poma d'Or, de la Biennal d'Il·lustració de Bratislava, considerat els Òscars de la il·lustració.