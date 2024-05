L’Escala assegurarà l’accés a l’aigua a l’Illa Mateua amb la platja tancada

El Ministeri per a la Transició Ecològica, a través del seu departament de Costes, ha desestimat finalment el projecte de consolidació dels penya-segats de l’entorn de l’Illa Mateua, que van patir un important despreniment de roques el juliol de 2022. Aquest incident geològic va obligar l’Ajuntament de l’Escala a tancar la zona per la seva perillositat, la qual cosa va despertar moltes queixes dels usuaris habituals i dels clubs de submarinisme de la zona.

La seguretat de la zona és competència de l’Estat espanyol, ja que és el titular de la zona maritimoterrestre, que en aquest cas està inclosa en el Parc Natural dels Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

L’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, lamenta la situació que s’ha generat ara davant les expectatives que hi havia de veure el resolt el tema abans d’aquest estiu. «Des d’un primer moment vam estar treballant amb el servei provincial de Costes amb bona sintonia per a resoldre la situació. Es va encarregar un estudi previ a l’actuació que hauria de permetre l’accés a la zona de bany amb tota seguretat, però hi va haver un canvi a la subdirecció del Ministeri que porta aquests temes i ara segueixen una política de no-intervenció en els llocs on intervé la natura, com seria aquest cas».

Buscant solucions

«El Ministeri ja ens ha fet saber que no actuarà en aquest espai i, per tant, haurem de buscar una solució per a evitar situacions de perill i que, al mateix temps, la gent pugui accedir a l’Illa Mateua amb plenes garanties, ja que entenem que és una zona de bany consolidada des de fa anys. Per la nostra part, inclourem aquesta actuació en el pla de la Torre Montgó, just a sobre d’aquest punt, que és finançada amb Fons Next Generation», afegeix Bofill.

La intenció municipal és assegurar l’escala i l’espai d’entrada directa a la zona de bany i tancar l’accés a la zona de roques situada sota el penya-segat. «Acordonarem estrictament la zona afectada pels despreniments. Per consolidar els talussos treballarem durant els pròxims mesos per a poder reobrir l’espai la temporada de l’any vinent. Ens hauria agradat tenir-ho resolt ara, però el canvi de rumb de Costes ho impedeix».