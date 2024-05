Quines empreses catalanes proveeixen a Mercadona? N'hi ha una d'empordanesa

Mercadona va destinar 5.004 milions d'euros l'any passat a comprar producte a dos centenars de proveïdors i interproveïdors especialistes catalans, i a una mica més de 1.700 pimes amb seu a la comunitat. Això és un 14,7% més que el 2022. Així ho compendia la cadena de supermercats en un comunicat distribuït aquest dilluns, en què a més de fotografiar la dimensió i situació de la companyia a Catalunya, cita diversos dels noms que conformen aquesta llista.

Quines empreses catalanes proveeixen a Mercadona? Segons aquest balanç, n'hi ha una d'empordanesa: Fructícola Empordà. No és l'única gironina de la llista, també hi figura Girona Fruit. Dins l'àmbit de la fruita també hi consten les lleidatanes Catafruit, Nufri, Molnar o Grup Cooperatiu Fruits de Ponent (a les quals ha comprat una mica més de 46 milions de quilos de peres, pomes, préssecs i nectarines, bàsicament). A la llista hi consta també les tarragonina Cerima Cherries, de la qual Mercadona obté les cireres.

L'embotit procedeix de Casa Tarradellas, Embotits Monter, Noel i La Selva, que, entre les quatre, han servit més de 120 quilos de producte a les botigues. I el dolç, d'empreses com Pastisfred, que des de Montblanc (Conca de Barberà) ha proporcionat a la cadena 12,5 milions de pastissos entre el gener i el desembre de l'any passat, o de Productes del Moianès (Moià, El Moianès), que ha fet el mateix amb 9 milions d'unitats de quefir líquid.

Finalment, a l'àmbit de la higiene personal, el supermercat amb més quota de mercat a Catalunya (també a Espanya) esmenta els gels de bany i xampú de Laboratoris Maverick (Ulldecona, Montsià) i l'assortiment de maquillatge i esmalt d'ungles de You Cosmetics (Gavà, Baix Llobregat) i Wecolors (Vilassar de Dalt, el Maresme). Les bosses d'escombraries arriben des de Saplex (Canovelles, Vallès Oriental).

Inversions, nombre de botigues i empleats

"Aquesta recerca d'un assortiment eficaç, de qualitat contundent i a un preu imbatible forma part del procés brutal de transformació de Mercadona, que al llarg del 2023 també ha continuat avançant en la implantació del seu model de botiga eficient i en l'optimització i la millora dels blocs logístics que té situats a Abrera, Sant Sadurní d'Anoia i Sant Esteve Sesrovires", indica la cadena en aquest comunicat.

Mercadona va invertir l'any passat 75 milions d'euros en aquests treballs d'adaptació de botigues, així com millorar la seva infraestructura de venda 'online'. Això s'ha traduït en l'obertura de 2 supermercats nous dels quals anomenen "eficients", la transformació completa de 4 botigues en establiments d'aquest estil i la reforma de 5 dels seus locals a Barcelona, la seva àrea metropolitana i a Ripoll.

Amb això, la cadena ja té gairebé tres quartes parts de la xarxa a Catalunya transformada. Són 179 establiments dels 249 de què disposen actualment. Aquest volum implica, d'altra banda, que la comunitat gairebé no té un 15% dels 1.600 supermercats que la companyia presidida per Juan Roig té distribuïts per Espanya. En concordança, també un 15% de la seva plantilla és a Catalunya: Mercadona va contractar l'any passat gairebé 600 nous treballadors en aquest territori, de manera que la seva plantilla ja està formada aquí per 15.200 persones.

Subscriu-te per seguir llegint