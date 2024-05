Les dones víctimes de violència masclista podran cobrar directament el subsidi d'atur de 570 euros

El govern espanyol ha donat llum verda aquest dimarts a la reforma del sistema de protecció davant la desocupació, que ampliarà l'import de les ajudes, el nombre de potencials beneficiaris i agilitzarà els tràmits de gestió, entre altres. El subsidi ordinari passa durant els sis primers mesos de cobrament dels actuals 480 euros a 570 euros. I entre les principals novetats destaca també que totes aquelles dones majors de 16 anys que hagin estat víctimes de violència masclista i estiguin a l'atur podran accedir directament al cobrament del subsidi, durant un termini de 30 mesos. La majoria d'aquestes novetats entraran en vigor el novembre vinent.

Dins del mateix reial decret estan incloses dues modificacions més. D'una banda, el veto a l'acomiadament automàtic en cas d'incapacitat permanent d'un treballador. I, per l'altre, la prevalença dels convenis autonòmics i provincials sobre els estatals, pactada entre el PSOE i el PNB. Aquestes qüestions ja van ser aprovades via reial decret a finals del desembre passat, si bé posteriorment el Congrés el va tombar. Ara la norma haurà de tornar a passar per les Corts, on presumiblement el govern espanyol té sondejats els suports suficients.

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha valorat la reforma en tant que és una reforma "útil" que estableix una sèrie de "passarel·les a l'ocupabilitat" per a gran part dels 2,8 milions de persones que actualment estan apuntats com a aturats en les oficines públiques d'ocupació. Espanya continua sent el país de la Unió Europea (UE), tot i el cicle positiu de creació d'ocupació viscuda en els últims anys, amb major taxa de desocupació.

La responsable de Treball ha afirmat que no pot quantificar l'impacte pressupostari de la reforma, ja que no és capaç de concretar quants nous perceptors portarà a les oficines públiques del Sepe. A finals de l'any passat el Ministeri sí que va quantificar aquest augment de cobertura en aproximadament unes 400.000 persones, que actualment no cobren cap ajuda pública i estan a l'atur. Que s'afegirien a les 800.000 que actualment perceben algun tipus de subsidi.

Millora per als empleats a temps parcial

Díaz ha qualificat la nova norma com "radicalment feminista", en tant que la majoria dels seus beneficiaris seran dones. Una de les millores en la protecció que s'ha inclòs en les recents negociacions amb patronal i sindicats ha estat el fet de reconèixer que aquells aturats que vinguin d'un treball a temps parcial puguin cobrar l'import complet del subsidi. No la part proporcional a la seva anterior jornada, com venia regint.

Un altre col·lectiu beneficiat serà el de peons agrícoles. La reforma amplia a tots aquells treballadors del camp, més enllà d'Andalusia i Extremadura, la possibilitat de cobrar el subsidi agrari. I redueix a deu el nombre de peonades necessàries per a accedir a aquest.

La vicepresidenta ha criticat als qui qualifiquen els subsidis com "pagueta", ha recordat que el 80% dels beneficiaris no acaben esgotant el seu dret a prestació i que incrementar "90 euros al mes [l'import dels subsidis] no és cosa petita".

Veto a l'acomiadament automàtic per incapacitat

Una altra mesura que ha aprovat el Consell de Ministres d'aquest dimarts és la reforma de l'article 49 de l'Estatut dels Treballadors. Aquest contempla els supòsits d'extinció d'un contracte de treball, entre els quals fins ara es recollia el diagnòstic d'incapacitat permanent. Per exemple, si un fuster perdia una mà, l'empresa podia acomiadar-lo de manera justificada, ja que a partir d'aquest accident ja no podia realitzar les seves funcions.

