Detenen tres pagesos per les destrosses als pous de l'Alt Empordà en les protestes de l'abril

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres pagesos gironins pels danys que es van ocasionar a la protesta del passat 2 d'abril, a tres pous de l'Alt Empordà. Els arrestats son el coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques gironines, Narcís Poch, el membre de Revolta Pagesa, Jordi Ginabreda, a més d'un altre manifestant. Els Mossos han desplegat un dispositiu aquest dimarts per arrestar-los per un delicte de manifestació il·lícita, un altre de desordres públics, un altre per danys i un per robatori amb força. Els tres pagesos han passat a disposició judicial aquest mateix dimarts i han quedat en llibertat amb càrrecs. El sindicat Unió de Pagesos carrega contra la "persecució judicial" i avisa que canviaran d'opinió.

La manifestació es va produir el passat 2 d’abril a la rotonda que dona accés a Castelló d’Empúries. Una cinquantena de tractors van ocupar la calçada i van tallar la circulació pels volts de quarts de nou del vespre, per després sopar i protestar contra la captació d’aigua que es fa de l’aqüífer de la Muga i que provoca que se salinitzi. Inicialment, la convocatòria no va passar d’aquí, però l’endemà van aparèixer sabotejats tres pous que gestiona el Consorci d’Aigües de la Costa Brava.

Es tracta de tres pous que s'havien habilitat com a reforç per aquest estiu i que van quedar completament inutilitzats. Dos d'ells es poden reparar però, amb tota probabilitat no estaran a punt per l'inici de la temporada turística i un tercer segurament no es podrà tornar a utilitzar mai més perquè s'hi ha abocat ferros. Un cop es va conèixer el sabotatge, el Consorci va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra que van iniciar una investigació que ha acabat amb la detenció dels tres pagesos. El cost del sabotatge es calcula al voltant dels 900.000 euros. Des del sindicat també han denunciat que s’han mantingut les captacions d’aigua de l’aqüífer.