La Policia Nacional alerta sobre un nou frau: si reps una trucada i et diuen aquestes paraules, penja ràpid

Les trucades fraudulentes són un sistema que utilitzen els ciberdelinqüents o hackers per robar les nostres dades personals amb l'objectiu de poder realitzar diferents accions o operacions en nom nostre, com ara accedir als nostres comptes bancaris.

I és que els estafadors no descansen i aprofiten qualsevol moment per intentar robar les teves dades i, per tant, els teus diners. És per això que des de la Policia Nacional han alertat sobre certes trucades telefòniques.

"Et truco d'una entitat bancària"

Et truquen, però aquesta no prové d'un número ocult o desconegut, sinó que és el número de la nostra entitat bancària. Aleshores una veu dirà una cosa semblant a "et truco de la teva entitat bancària. Per motius de seguretat, no verbalitzis la teva clau. Marca-la al teclat". I és aleshores quan has de penjar immediatament.

Què passa si marques la teva clau? Els ciberdelinqüents s'hauran fet amb ella. Això és possible, ja que són capaços d'identificar els números en funció del to de cadascun.

Fases de l'estafa

"T'acaben d'estafar amb una nova modalitat d''spoofing'. Com? Un: et diuen del teu banc i comproves que el número efectivament coincideix, però no. No són ells. Ho han suplantat perquè no el detectis", diu la Policia.

"Dos. Et demanen que teclegis la clau d'accés a la teva banca en línia. Tres: si ho fas, captaran les pulsacions al teu terminal i aconseguiran les teves claus", afegeixen els agents. És per això que és important recalcar que qualsevol tràmit relacionat amb els comptes bancaris és millor acudir presencialment o assegurar-nos que realment parlem amb el nostre banc.