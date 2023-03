El MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) tornarà a desembarcar per Setmana Santa a l’Alt Empordà, comarca que acollirà al voltant d’una quarta part del torneig internacional de futbol base. Entre el 4 i el 9 d’abril, un total de 8 municipis rebran partits de la 21a edició: Figueres, l’Escala, la Jonquera, Llançà, Castelló d’Empúries-Empuriabrava, Roses, Sant Pere Pescador i Bàscara. A més, hi participaran 18 equips de 9 clubs de la demarcació entre categories alevines, infantils i cadets: CF Peralada, UE Figueres, FC Sant Pere Pescador, CF Esplais, UE la Jonquera, CE Llançà, FC Bàscara, CF Base Roses i FC L’Escala.

La competició se celebrarà a tota la Costa Brava i part de la província de Girona - també hi juguen el Baix Empordà, la Selva, el Gironès i el Pla de l’Estany. L’Alt Empordà acollirà partits de les categories U15, U13 i U12A (cadets, infantils i alevins) amb la presència de clubs com Real Madrid CF, FC Barcelona, Club Atlético de Madrid, Valencia CF, Villareal CF, Girona FC, Manchester United, FC Porto, Juventus FC i AC Milan, entre altres.

Tres noves gespes artificials

Figueres, que ja tenia l’Estadi de Vilatenim com a seu de la inauguració i d’algunes finals, aportarà un nou terreny enguany: el del barri de la Marca de l’Ham, que acaba d’estrenar gespa artificial, igual que Vilatenim. L’Ajuntament de Figueres ha invertit 834.560 euros en canviar ambdues superfícies. Qui també estrena gespa artificial és el camp gran del Nou Miramar, de l’Escala, que rep partits del MIC des dels inicis. L’ajuntament escalenc hi ha invertit 800.000 euros.

Un dels altres municipis que tindrà protagonisme és Roses, que va entrar com a nova seu l’any passat. La vila rosinca rebrà partits, novament, als camps de Mas Oliva i de la Vinyassa. A més, Roses allotjarà, en diferents hotels, equips en categoria U13 i U15. Completen les seus altempordaneses els camps de Castelló d’Empúries –del centre històric– i d’Empuriabrava –a l’Aeròdrom–, de Llançà, de la Jonquera, de Sant Pere Pescador i de Bàscara.

La grossa pels equips

Jugar contra clubs d’elit és la màxima aspiració que tenen els equips de la comarca que hi participen. El dijous passat es van sortejar els calendaris i hi ha clubs que es freguen les mans. A la fase de grups es podran veure partits inversemblants com un Sant Pere Pescador-Liverpool (U16), Peralada-Manchester United (U14), Figueres-AC Milan (U12A), l’Escala-Reial Madrid (U12A) i Llançà-Liverpool (U12B), entre altres.