Un llibre posa al descobert els secrets del «camp dels catalans» d’Agde

El camp d’Agde, al departament francès d’Hérault, a Occitània, era conegut com «el camp dels catalans» per la important presència d’interns originaris de Catalunya, prop de set mil. Però també és dels camps més desconeguts dins el sistema impulsat per l’Estat francès. Laia Arañó va dedicar-li la seva tesi doctoral el 2021 que ara s’ha publicat en format llibre, El camp dels catalans. Agde en el sistema concentracionari francès (1939-1940) (Afers), que aquest divendres, a les sis de la tarda, es presenta al Museu de l’Exili de la Jonquera. El volum relata, amb gran detall i precisió, des de la posada en marxa d’aquest centre d’internament exposant els recels que la població d’Agde va tenir, en un primer instant, cap als refugiats influenciada per una opinió publicada molt hostil i per la política regressiva en drets d’asil.