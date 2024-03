Figueres rebrà el Liverpool i el Barça a la inauguració del MIC

L’Estadi de Vilatenim, de Figueres, tornarà a ser l'escenari de la inauguració de la 22a edició del torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC - Mediterranean International Cup). La posada en escena serà el proper dimecres 27 de març al matí. La desfilada de banderes i l’acte oficial serà a les 11 del matí, entremig de dos partits: Liverpool-Figueres de categoria cadet (U16), que arrencarà a les 10 h (emès per Televisió de Catalunya); i Barça-Sarrià en infantils (U14), que es disputarà a les 11.45 h.

L’escola de dansa Dance Me també hi actuarà, com en les últimes edicions. L’entrada per a la inauguració és gratuïta i limitada pels equips. La resta de públic que hi vulgui assistir haurà d’esperar, al mateix matí, la disponibilitat que quedi de l’aforament.

A més de ser la seu de la inauguració, l'Estadi de Vilatenim acollirà tres de les nou finals de la competició, una més que en l'edició anterior. Serà el dissabte 30 de març a la tarda: categoria U12 A (17 h), U13 (18.15 h) i U15 (19.30 h).

El MIC es juga, com és habitual, per Setmana Santa (enguany, del 27 al 31 de març), a les comarques gironines. En aquesta edició les xifres són de rècord, amb 412 equips i més de 1.000 partits a 40 seus de les comarques gironines, 9 de les quals de l’Alt Empordà: Figueres (Estadi de Vilatenim, Marca de l'Ham i Estadi Albert Gurt), l’Escala, la Jonquera, Llançà, Castelló d’Empúries (Camp del centre i Aeròdrom d'Empuriabrava), Roses (Mas Oliva i La Vinyassa), Sant Pere Pescador, Bàscara i, la novetat local d’enguany, Vilamalla.