El Camallera manté el lideratge de Quarta al ritme del pitxitxi Haima

El grup 2 de Quarta Catalana es presenta d’allò més frenètic en les tres jornades que queden ja que la distància d’un punt entre els quatre primers es manté després que tots guanyessin aquest diumenge: Camallera (60), l’Escala B (60), Vilamalla (59) i Verges (59).

Els camallerencs, entrenats per Lluís Juncarol i Xicu Ventalló, no els hi ha tremolat les cames en la primera jornada en què defensaven el lideratge i han golejat la Pera (1-4) amb un hat-trick inclòs del pitxitxi Haimadou Konteh “Haima” -un dels quals d’un xut de falta potent. El davanter gironí ja duu 42 gols. D’entre els tres partits que li queden, al Camallera li queda un últim partit d’infart al camp del Vilamalla, el 19 de maig.

L’Escala B de Salam El Harche, que està empatat en el primer lloc però que té el goal average perdut amb els camallerencs, ha fet els deures contra el Medes l’Estartit (4-0), liderat pel juvenil Biel González, autor d’un doblet.

El Vilamalla ha guanyat el seu partit contra La Punxa B (0-3) sense jugar per la retirada, dies enrere, del filial dels de Palafrugell. Els de Ruben Caballero segueixen expectants dels del darrere amb els mateixos punts que el baixempordanès Verges, que no ha tingut problemes per vèncer el Ventalló (5-0).

Lladó i Marca de l'Ham B pugnen per l'últim bitllet

Al grup 1 de Quarta, que té l’Esplais com a campió des de la setmana passada, manté l’emoció en el play-off. El Borrassà, segon, va igualar (1-1) al camp d’un Lladó que no té assegurada la cinquena plaça i últim bitllet per promocionar. Els d’Albert Roura estan pendents del Marca de l’Ham B, que està a dos punts per sota després de superar el Roses City B (2-1) i que vol disputar el play-off. El Base Roses B, que també jugarà la promoció, va veure com el partit a casa davant el Sant Llorenç de la Muga s’acabava amb 1-0 a favor al minut 75 després de les protestes d’una expulsió visitant.