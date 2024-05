«Un celler és història i ànima, cal transmetre això al visitant i que s’enamori»

Propietària i enòloga del celler Vinyes d’Olivardots, de Capmany, Carme Casacuberta és la primera dona que dirigeix l’organisme des de la seva creació el 1975. Entre els seus reptes posicionar l'Alt Empordà com a referent en el món enoturístic.

Aviat fa un any que va assumir el càrrec, com valora la feina feta i especialment el paper del Consell Regulador per potenciar l’enoturisme a la comarca?

Els primers mesos van servir per fer una revisió sobre tots els fonaments tècnics pels quals es regeix i s’organitza la nostra Regulació d’Origen i a partir d’aquí veure les mancances, els punts forts i febles i desenvolupar uns nous fulls de ruta que ens permeti millorar en el funcionament i en el control dels vins emparats sota la Denominació d’Origen. Pel que fa a enoturisme des de la DO ja estem treballant creant continguts per poder comunicar, dinamitzar i posar en valor l’enoturisme de casa nostra i treballar-ho de tal manera que en un futur pròxim puguem ser un referent d’enoturisme en l’àmbit del territori català.

Els cellers de la DO estan creixent en nombre de visitants, què busquen i què cal donar a aquest públic per tenir un rendiment de la visita? No és el mateix un celler petit que un de gran.

Han de posar els medis per créixer, per poder atendre els visitants i potenciar que vinguin més. Els cellers que volen treure més potencial s’han d’implicar, posar medis propis siguin petits o grans, per poder créixer i estar obert cada dia de l’any i oferir experiències. D’alguna manera un celler és sobretot història, és ànima i és això el que cal transmetre als visitants perquè se n’enamorin, perquè se’n vagin amb un sentiment de creença en això i de veure el que hi ha darrer de cada projecte. Cal connectar amb sensibilització, el factor humà te molt a veure amb la sintonia amb el visitant, amb l’enoturista perquè el que vol aquesta persona és saber molt més enllà que hi ha darrere de cada ampolla.

Estem a les beceroles del que pot arribar a ser l’enoturisme en una terra com la nostra?

A nivell de DO som una de les zones amb més potencial enoturístic, Catalunya, pel que fa als paisatges, als cellers, i crec que som de les poques DO que podem oferir experiències úniques que ens uneixen. Aquestes experiències unirien cellers, patrimoni, paisatge i història. Som únics per poder-ho defensar i poder-ho comunicar

El Vívid, el mes de l’enoturisme a la Costa Brava, ha tancat la seva onzena edició amb un 88,81% d’ocupació, una de les xifres més altes assolides en totes les edicions del festival. Quina lectura en fa?

Això ens mostra el gran impacte que té aquesta activitat i el gran soroll que estem fent. El Vívid ens permet difondre els productes, el vi i l’enoturisme i a la vegada ens permet posar-ho en valor tant en qualitat com identitat com a mostra de respecte pel territori. És una gran ajuda per dinamitzar la zona i per fer créixer l’economia tant en el moment que es realitza com pel futur pròxim de tots els sectors que hi estan implicats. És una activitat de difusió que estem duent a terme juntament amb el Patronat de Turisme, una sinergia molt important per fer-nos créixer en l’àmbit enoturístic.

Créixer en qualitat i creativitat, és compatible en créixer en quantitat, no hi ha un perill de massificació?

És compatible perquè quan un producte es posiciona amb qualitat, automàticament té un valor diferencial i el tipus de client que busca aquest valor diferencial perquè no és el de masses precisament, això és coma una selecció natural el tipus de client que tindrem i això implica que anirem creixent més lentament, no s’arribarà a la massificació perquè hi ha aquest equilibri entre el valor que oferim i el valor que busca el client que està interessat.

Darrerament, s’ha creat el centre Vi Vent, s’estan coent altres projectes?

Creant sinergies podem fer molt més. Parlar de Vi Vent és parlar d’un concepte, un lloc que s’ha definit com el Centre d’Interpretació de la vinya i el vi de l’Empordà des dels inicis de la història. Ha estat una iniciativa molt important de l’Ajuntament de Capmany en la qual el Consell Regulador han buscat la nostra sinergia per donar-li forma, donar-li contingut. És un bon lloc que defineix aquest final de ruta que tenim que és aquesta espina de peix que tenim des de Roses fins a Capmany on hi ha ubicats tots els cellers de la DO Sempre estem oberts a col·laborar en propostes que ajudin a promocionar el vi i la comarca i aquest any s’ha signat un conveni amb Empordà Turisme amb aquesta finalitat per ajudar a comunicar les millores que es facin tant des del vessant turístic com des de la part dels cellers de la DO. També col·laborem amb altres denominacions per fer nodrir-nos un dels altres.

Enoturisme en temps de sequera.

La sequera afecta a nivell de conreu, economia, i per sobreviure i compensar pèrdues econòmiques, els cellers han vist com és de positiu fer activitats d’enoturisme, com una sortida al moment que s’està vivint.

Com albira el futur enoturístic a l’Alt Empordà?

Estem veient que estem en una fase de creixement, internament estem destinant i volem continuar destinant una gran part del nostre pressupost de promoció aquí, en continuar estudiant i donar forma a aquest projecte intern que ja s’ha iniciat i connecta patrimoni, paisatge i celler per donar-li la llum en un futur molt proper i aconseguir-nos posicionar com deia a l’inici en un diferencial d’enoturisme.