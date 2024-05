Madrid acull els tresors del Museu del Castell de Peralada

El Museo Casa de la Moneda de Madrid acull, des de la setmana passada i fins al 30 de setembre, l’exposició Coleccionismo, génesis de museos: El Castillo de Peralada, un homenatge al món del col·leccionisme a través d’algunes de les principals peces del Museu del Castell de Peralada. Aquesta és la primera vegada que tantes peces del fons -noranta-tres, concretament- viatgen al mateix temps i a un únic espai, en concret, a un dels millors museus del món dins el gènere, que té el seu origen, com és el cas de Peralada, en una col·lecció particular. La mostra està comissariada per la conservadora del Museu del Castell de Peralada, Susana Garcia, i Garbiñe López, de la Casa de la Moneda.