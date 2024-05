«Ara, tenim una oferta d’enoturisme de molt nivell»

Eugeni Llos Norenberg és el Director General de Peralada Resort i, també, Director del nou Celler Perelada.

Fa dos anys van estrenar el nou celler a l’entrada del poble sortint de dintre de Peralada. Quin balanç en fa?

El nou celler tenia diversos objectius, però la raó principal per fer-lo és perquè volem fer els millors vins possibles a l’Empordà. Creiem que el potencial d’aquesta zona a nivell de producció de vi és altíssim i les antigues instal·lacions tenien limitacions, mentre que aram hem fet tot el possible per tenir tot l’equipament necessari per extreure tot aquest potencial al màxim. Aquest seria el gran objectiu. Després es buscava que el celler serveixi per a donar a conèixer l’Empordà, els nostres vins i per poder explicar una història basada en la qualitat dels vins. Llavors, quan vam començar a idear el nou celler teníem al cap les dues coses. Vam visitar més de cent cellers al món per inspirar-nos i per entendre en enoturisme. Vam veure quem bàsicamentm els models d’enoturisme que hi havia al món es basaven amb un discurs molt semblant d’un celler a l’altre que era explicar com es feia un vi blanc, un vi negre i poca cosa més. Nosaltres vam voler anar molt més enllà d’això i vam decidir, amb el despatx olotí RCR, els arquitectes guanyadors del Pritzker 2017, intentar portar el discurs a un altre camp. Evidentment, explicant com es fa un vi, però ens semblava que havíem d’anar molt més enllà i parlar de què hi ha darrera de tot això. Quin somni d’una família hi ha, quina és la part emocional que impregna la relació del vi, que és evident que el vi és un negoci molt emocional, també. Tot això ens va portar a un model que es basava en petits grups, no volíem rebre súper autocars ni molta gent de copperquè consideràvem que el que havíem disenyat i el discurs que volíem transmetre amb l’experiència emocional, no era possible donar-la si no fèiem grups més petits. Vam disenyar tota la visita amb un màxim de quinze persones. Ens estimàvem més que la gent vingués en petits grups perquè entengués més la passió que hi ha darrera del vi a Peralada i marxés convençuda que no un discurs més lleuger on no explicàvem res de nou per a grans grups. Això ens portava a fer unes projeccions de nombre de visitantsque, amb un model més massiu de gent, hauria pogut ser més ambiciós.

Quin objectiu es van posar?

Que en cinc anys arribaríem als 25.000 visitants anuals. I vam definir un business-plan que es basava en arribar a 25.000 persones al cinquè any. La realitat és que als primers dotze mesos ja hi vam arribar. Per a nosaltres, això ja és un èxit. A més, també tenim una certa por de l’efecte novetat, que fa que la gent del territori vulgui veure-ho i vinguin tots, però vam pensar que potser el primer any tothom vindria i que, després, mantenir aquesta xifra seria més difícil perquè ja has tingut aquest efecte novetat, però la realitat està siguent que assolim xifres semblanys, fins i tot una mica superiors i no està baixant, cosa que ens alegra moltíssim. Creiem que per internacionalitzar aquest celler, puc dir que està a l’alçada d’aquests grans cellers mundials de vi.

Per tant, aquest nou celler ha donat un impuls a l’enoturisme...

És clar. Aquest celler ha portat l’enoturisme de l’Empordà a un alt nivell. En aquests moments, tenim una oferta d’enoturisme de molt nivell perquè realment aquest celler té diverses dimensions que fan de la seva visita una experiència única. No és només una aposta per l’enologia, sinó que és aposta per altres factors, com pot ser, per exemple, per l’arquitectura. Una altra dimensió és l’aposta per la sostenibilitat. Aquest celler va ser el primer a nivell europeu en rebre la certificació LEED Gold.

De fet, vostès han anat rebent diversos premis per la seva oferta enoturística…

Sí, l’objectiu de rebre premis no el teníem al cap quan vam fer tot això, però sí que reconforta quan veus que comences a tenir reconeixements de la nostra activitat enoturística. Jo crec que ho rebem per la singularitat de l’edifici, per la tipologia de discurs, que és més aviat emocional, i la forma d’enfocar-ho és novedosa.

El canvi climàtic ha fet reorintar les visites als cellers?

El canvi climàtic té una influència sobre la producció de vi i això és més que evident. Hem de repensar com volem fer els vins en el futur perquè no hi ha més remei que repensar-ho. L’episodi de sequera que acabem de passar ens ha posat a tots en alerta, però, malauradament, és molt previsible que episodis com aquests es puguin repetir en el futur i això ens ha de fer accelerar un procés de repensar com fer els vins. En les nostres visites, sí que expliquem com nosaltres ens estem adaptant al canvi climàtic. El visitant ha de prendre consciència de com el canvi climàtic ens influeix a tots.

Ens hem recuperat dels efectes de la pandèmia?

La pandèmia va ser molt dura per a tothom i en el món del vi es va notar un traspàs del consum de l’hosteleria, que era tancada, als supermercats. Avui tornem a estar als nivells prepandèmia.

Com veu les perspectives de l’enoturisme?

L’enoturisme és un dels segments turístics que està creixent. L’interès pel vi i per conèixer cellers viatjant amb l’excusa del vi està pujant arreu. Podem mirar el futur de l’enoturisme amb molt d’optimisme. Cada vegada està més de moda viatjar per conèixer un territori a través del seu vi.