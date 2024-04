Un punt entre els quatre primers: la lluita aferrissada entre el Camallera, l'Escala B, Vilamalla i Verges

El grup 2 de Quarta Catalana és un dels més igualats del futbol català. Només un punt separen els quatre primers classificats de la lliga: Camallera (57), L'Escala B (57), Vilamalla (56) i Verges (56). Resten quatre jornades per acabar el campionat i en joc hi ha dues places d'ascens: el campió puja directe a Tercera Catalana i l'altre bitllet és pel vencedor d'un play-off que disputen entre el segon i el cinquè classificat.

El Camallera de Lluís Juncarol i Xicu Ventalló ha assaltat per primer cop el lideratge després de guanyar el partit pendent que tenia a Fortià (1-2), el divendres passat, gràcies a un gol salvador de l'exescalenc Bernat Berenguer al minut 79. En la jornada del cap de setmana no va jugar per la retirada recent de La Punxa B, un fet que l'ha beneficiat amb un 3-0 a favor sense jugar.

Els camallerencs tenen el goal average a favor respecte a l'Escala B, amb qui està igualat de punts. Els nois de Salam El Harche es van refer de la dolorosa derrota a Vilamalla (2-1) amb una golejada a Siurana (2-6) amb dos doblets inclosos de Joan Tubau i de Martí Montsuñer.

Vilamalla-Camallera decisiu el 19 de maig?

El Vilamalla de Rubén Caballero ha recuperat les sensacions de l'inici de temporada i es torna a mostrar fem. L'última víctima va ser l'Armentera (3-0) amb un doblet de gols d'Antony Pedroza a la represa. El baixempordanès Verges es manté immers en la festa després de vèncer al camp del Global Palamós (1-2) a última hora amb un gol de Jordi Nierga (88').

A les quatre jornades que resten només hi haurà un duel directe entre els favorits: Vilamalla-Camallera a l'últim partit, que pot ser d'infart, el 19 de maig.