VÍDEO | El Vilamalla anima la lliga contra el líder l'Escala B i el Camallera ho celebra 'in situ'

El capdavant de la lliga del grup 2 de Quarta Catalana és un mocador amb els quatre primers classificats separats per, de moment, només tres punts: L'Escala B (54), Vilamalla i Verges (53) i Camallera (51 i un partit menys).

Aquest diumenge passat, 14 d'abril, la competició es va atapeir d'allò més després que el Vilamalla, el tercer classificat, superés el líder, l'Escala B (2-1), amb una remuntada èpica. El duel es va decantar al minut 93 amb un gol de Mario Fernández. Edgar Alonso havia avançat els blaugranes (63') i Antony Pedroza havia establert la igualada (82') abans del gol decisiu de l'exjugador del Navata.

El Camallera, quart classificat però amb un partit pendent, va estar molt pendent d'aquest enfrontament i els seus jugadors el van anar a veure. A les imatges d'aquest vídeo, a més, es veu com van celebrar el gol de la victòria vilamallenca perquè els fa somiar amb el títol de campió.

I és que els de Xicu Ventalló atraparan el líder si aquest divendres (21.30 h) guanyen al camp del Fortià, antepenúltim classificat, en un duel que s'havia ajornat. Els groc-i-blaus van fer els deures en aquesta passada jornada després de vèncer l'Armentera (1-3) amb un nou doblet de golñs en el compte de Haimadou Konteh, que ja duu 39 dianes.

El Verges, l'altre aspirant, perd una ocasió

Resten cinc jornades per acabar el campionat i, per si no n'hi havia prou, el Verges, fins fa pocs dies segon classificat, es va veure sorprès pel Medes l'Estartit (1-2) i va desaprofitar la derrota escalenca per situar-se com a nou líder. Cal recordar que a Tercera Catalana puja directe el campió i el vencedor del play-off entre el segon i el cinquè classificat.