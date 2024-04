El pitxitxi del Borrassà es destapa marcant 8 gols en un mateix partit

Un darrere l’altre. Així van ser els 8 gols del davanter del Borrassà Lluís Ortiz en el partit de dissabte passat contra el Recreativo de Marca (9-0), de Quarta Catalana. El jugador figuerenc de 31 anys va cantar Mambo!: «És una bogeria», confessava l’endemà de la gesta en el mateix camp del Borrassà. Es tracta d’una xifra rècord en el futbol territorial a l’era moderna. I encara podien haver estat més: «En podia haver marcat 10 tranquil·lament, però si totes les pilotes entressin no estaria aquí».

"En podia haver marcat 10. M'han fet broma de si el rival no tenia porter"

L’exjugador del Selvatans havia anotat com a màxim 6 gols en un mateix partit, l’any 2017 contra el Siurana. Els missatges, i també les bromes, en el mòbil d’Ortiz han estat constants a les últimes hores: «M’han arribat a dir si el rival jugava sense porter, si no tenia defenses...».

"No era la meva intenció el pitxitxi, però ara ho veig factible"

El Borrassà és segon classificat del grup 1 i el Recreativo de Marca penúltim. Els de Pau Quirante s’estan jugant l’ascens i van topar contra un rival que al minut 12 ja tenia dos expulsats. Al descans, el marcador era de 2-0 i al minut 60 els figuerencs es van quedar amb vuit. El Borrassà va prémer l’accelerador amb un objectiu clar, que Lluís Ortiz opti al pitxitxi: «Els companys hi van fer molt, sense ells no n’hagués marcat tants, tots em buscaven. Van lluitar perquè intenti atrapar en Vicenç (Lloret)».

Amb aquests 8 gols, Ortiz ja en duu 31 a la lliga, la majoria amb el peu dret. Són dos menys que el davanter del Roses City B. «El meu objectiu sempre ha estat guanyar amb el Borrassà i lluitar per pujar. No era la meva intenció el pitxitxi, però ara que ho veig factible, l’aniré a buscar», confessa Ortiz.

De porter i cap equip de base

El davanter dels blaugranes ja sap què és ser el màxim realitzador de la lliga i aixecar el trofeu Amos de l’Àrea que organitza el Setmanari de l’Alt Empordà. Ho va arribar a ser per partida doble amb el club de la Selva de Mar, a Quarta Catalana, a les temporades 2013/14 (46 gols) i 2016/17 (50 gols).

La faceta golejadora d’Ortiz es va destapar tard. No va jugar en cap equip de futbol base. El seu primer contacte en un club i en una lliga va ser el 2008, quan tenia 15 anys: «Vaig debutar a Tercera Regional quan encara no existia la Quarta Catalana. Vaig començar jugant de porter i en Romà (Brusés) va veure que podia ser davanter», recorda. La posició de porter encara la segueix ocupant quan hi ha la baixa dels titulars a sota els pals: «L’any passat encara m’hi vaig posar, diria que fins i tot contra el Borrassà quan jugava amb el Selvatans. Entre aquestes dues posicions, em quedo amb la de davanter», conclou.

