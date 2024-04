Nits de Circ portarà 24 artistes internacionals en una desena de representacions a Roses i Besalú

La Ciutadella de Roses i els Jardins del Molí de Besalú seran l'escenari aquest agost de la quarta edició del Nits de Circ. En total, hi ha participaran 24 artistes internacionals de vuit països que oferiran vuit atraccions en deu representacions "sota les estrelles". A Besalú, es podran veure del 7 al 10 d'agost i a Roses, del 13 al 18. L'edició d'enguany comptarà amb grans figures del circ mundial que oferiran arriscats salts al trapezi volant, malabars de diàbolo, vols a les cintes aèries, acrobàcies, equilibris i humor. En la prevenda exclusiva que s'ha fet per a espectadors d'anteriors edicions i la promoció de Sant Jordi s'han venut més de 4.000 de les 12.500 entrades que hi ha disponibles.

Aprofitant la pausa anual que a mitjans de la seva gira efectuen alguns dels majors circs itinerants, Nits de Circ proposa un espectacle que reagrupa sota una mateixa pista a l'aire lliure una selecció de les principals figures dels grans circs del món. Els caps de cartell de circs del prestigi com Arlette Gruss, Bouglione, Knie o Krone ocuparan la pista en una nova entrega d'aquesta cita estival.

En total i sota l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra, proposarà vuit atraccions internacionals amb 24 artistes de 8 nacionalitats. Entre ells, els quatre integrats de Fly González amb un espectacle de trapezis volants; els malabars amb diàbolos dels francesos L&S Brothers; el forçut procedent de Mongòlia Tulga o les perxes de Lusesita & Matteo. Tampoc hi faltarà la comicitat, amb Anton & Victor Franke de Rússia; les cintes aèries d'Antony Cesar; el mà a mà dels mexicans Hermanos Latino o el 'Quick Change' de Kristina & Sebastian.

Els espectadors podran gaudir dels espectacles en deu representacions -quatre a Besalú i sis a Roses- amb un total de 12.500 entrades a la venda que oscil·len dels 14 als 44 euros. En la prevenda, ja se n'han venut més de 4.000, assolint un nou "rècord".

Fa tres anys la fundació cultural sense ànim de lucre Circus Arts Foundation, la mateixa que anualment proposa el Festival Elefant d'Or i el Gran Circ de Nadal de Girona, va crear un nou concepte d’espectacle: Nits de Circ, on el "best of" de les atraccions circenses de la temporada actuen a la pista d’un circ a l'aire lliure en espais singulars.

L’agost de 2021, 9.300 espectadors van assistir a la primera entrega. En aquell moment, les restriccions només van permetre posar a la venda el 70% de l'aforament total, el públic estava obligat a portar mascareta durant tota la representació i la majoria d’artistes eren europeus. En la segona i tercera edició, ja sense restriccions, es van superar els 12.000 espectadors cada any.