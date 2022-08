Avui dimecres 24 d’agost s’abaixarà el teló de la segona entrega de Nits de Circ que s’ha pogut veure durant 12 nits: del 10 al 13 d’agost als Jardins del Molí de Besalú, al peu de Circusland, el Palau Internacional de les Arts el Circ; i del 16 al 24 d’agost al bell mig del recinte emmurallat de la Ciutadella de Roses.

L’espectacle, creat exclusivament per a l’ocasió, ha reunit alguns dels principals rostres del circ internacional de qualitat actuant dins d’una pista a l’aire lliure. La producció d’una hora i mitja de durada arrencava amb els vols de la trapezista xilena Camila Palma. El xou ha presentat igualment les estrelles mundials de la temerària roda de la mort (Navas Team de l’Equador), els campions de patinatge acrobàtic d’alt voltatge (Duo Donnert d’Hongria), els artistes revelació de l’equilibrisme (Krasimir Vasov de Bulgària), el geni de l’humor sense paraules (Eric Boo de Catalunya), els vols amb les cintes aèries a 8 metres del terra (Duo Moment of Love de Vietnam) i acròbates de força inversemblant (Troupe Hassak de Kazakhstan). Tot el conjunt ha comptat amb l’acompanyament musical en directe de la Paris Circus Orchestra sota la direcció de Pierre Pichaud (França). Genís Matabosch, director artístic de l’espectacle i president de la fundació, ha exercit de mestre de cerimònies.

Ensurts climatològics i fidelitat del públic

La forta tempesta que va caure a Roses la tarda del 17 d’agost, el dia després de l’estrena a Roses, va obligar a cancel·lar la representació prevista aquell dia. Amb un temps rècord, mentre l’equip tècnic va reparar els desperfectes causats a la infraestructura, l’equip d’oficina bescanviava les entrades per a les funcions futures.

El circ ha comptat amb un aforament total per funció de 1.250 espectadors en cadascuna de les seves 12 representacions i al moment de redactar aquesta nota, a 9 hores per a la darrera representació, s’han venut un total de 13.189 entrades, 4.000 més que l'any passat.

L’espectacle ha comptat amb un públic intergeneracional: amb una grada on s’hi han vist tant infants amb els seus pares i avis com parelles i grups d’adolescents, mitjana edat i gent gran. El públic, majoritàriament de la província de Girona a Besalú, s’ha vist incrementat a Roses per una important afluència d’espectadors/es de França, país gran amant de les arts de circ.

En definitiva, la segona edició de “Nits de Circ” ha estat un espectacle de circ internacional d’alta qualitat, una proposta singular i amb personalitat pròpia, dins del dens panorama estiuenc d’arts escèniques i musicals a Catalunya.