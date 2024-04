Les aspes del Moulin Rouge, famós monument parisenc, van caure la nit de dimecres a dijous, van indicar els bombers a l'AFP, confirmant informacions de BFMTV. No hi va haver ferits, van dir els bombers de París, afegint que ja no hi havia risc de col·lapse. Actualment, no se saben els motius d'aquesta caiguda.