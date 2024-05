Avui us proposem un viatge en el temps que us permetrà descobrir com eren les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres d'ara fa 50 anys, les de 1974. En les imatges s'hi pot veure la Fira del Dibuix i la Pintura, desfilades de bandes, els "cavallitus"... Una mostra del costumisme figuerenc de mitjans dels anys 70. L'autor de les imatges és Pablo García Cortés, Pablito. Les fotografies pertanyen al Fons Pablo García Cortés, Pablito de l'INSPAI de la Diputació de Girona.