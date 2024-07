Així serà la innovadora cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de París 2024

Aquest 26 de juliol París alça el teló de la seva gran cita olímpica amb una cerimònia inaugural única. Per primera vegada, la gala que suposa el punt de partida dels Jocs es celebra a l'aire lliure, recorrent el Sena d'est a oest i amb les delegacions nacionals repartides en diferents vaixells.

Tot un desafiament per als organitzadors que, no sols hauran de sotmetre's a les inclemències climatològiques de la capital francesa, sinó que hauran d'afrontar també el repte que suposa la seguretat en una cita fora d'un estadi, més fàcil de controlar.

Per això, tots els detalls estaran mesurats al més mínim detall. En conseqüència, s'han anat prenent mesures com reduir dràsticament el públic previst en les graderies situades en les ribes del Sena. De les 500.000 inicials, ara hi haurà tan sols 300.000. A més, segons va declarar el president francès, Emmanuel Macron, existeix un pla B i C pel qual se celebraria una cerimònia més restringida o fins i tot en el Stade de France.

Així i tot, les preparacions segueix el curs previst. "No hi ha motiu de preocupació. Comptem amb un sistema sòlid per a protegir els espectadors, el material i tot el perímetre de les instal·lacions", va afirmar el prefecte de policia de París, Laurent Nuñez després del primer assaig.

Recorregut

La nova Cerimònia Inaugural partirà des del pont d'Austerlitz al costat del jardí botànic de París (Jardin donis Plantis), passant entre les dues illes en el centre de la ciutat. Després creuarà vuit dels deu ponts que esquitxen la ciutat, fins arriba al de Iéna, a Trocadero, on finalitzarà l'esdeveniment amb una sèrie d'actuacions.

Seran en total uns sis quilòmetres per les aigües del riu Sena recorrent els monuments més importants de París.

"Per a la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics, aprofitarem tots els monuments històrics que envolten el Sena, i no hi haurà ni una sola riba o pont que no s'ompli de música, dansa o espectacle", va explicar Maud Le Pladec, prestigiosa coreògrafa oficial de l'esdeveniment, en una entrevista recent. Des de fa setmanes, més de 400 ballarins treballen per separat les seves coreografies a l'espera del gran dia.

Impregnar París d'esperit olímpic

Per a l'ocasió, les delegacions de cada país realitzaran el recorregut també de manera diferent, pujats en diferents embarcacions. Seran gairebé 90 els vaixells que recorreran els sis quilòmetres del recorregut pel riu Sena amb els diferents esportistes a bord al costat dels artistes que formaran part de l'espectacle.

Un altre dels punts nous de la cerimònia és la seva voluntat d'acostar l'esperit dels Jocs al públic del carrer. Per a això la gala serà oberta als aficionats que podran gaudir-la de manera gratuïta des de diferents molles. D'altra banda existeixen també llocs de privilegi, de pagament, per a poder seguir també l'espectacle. A més, unes 80 pantalles gegants i altaveus col·locats estratègicament per la ciutat perquè l'esdeveniment pugui ser seguit més àmpliament i des d'altres punts.