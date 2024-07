ENQUESTA | Esteu d'acord que el Consell Comarcal hagi rescindit el contracte a la protectora de Figueres?

El Consell Comarcal ha aprovat rescindir el contracte a l'entitat que porta la protectora de Figueres després de detectar "nombroses irregularitats" que afectaven el benestar dels animals que hi ha a les instal·lacions. Al juliol del 2019, el consell va adjudicar el servei a l'Associació Protectora d'Animals i Plantes. Actualment, aquest contracte es trobava en requeriment de continuïtat, i es podia allargar fins al 31 de desembre d'aquest any. El Consell Comarcal, però, ha aprovat rescindir-lo després que els tècnics hagin detectat "incompliments greus" per part de l'entitat, tant pel que fa al control i gestió de colònies de gats com amb la recollia i acollida d'animals. A finals de mes, els gossos i gats es portaran a Albons.