El xef Mateu Casañas serà el pregoner a Roses

Les barraques de Roses comptaran aquest estiu amb una desena de concerts, entre ells els Catarres i 31 FAM. Formen part de la programació de la Festa Major que del 9 al 18 d'agost ha programat una quarantena d'activitats. Es mantenen activitats tradicionals, però s'incorporen noves propostes.

El pregoner d'aquest any serà Mateu Cañas, el xef del restaurant Disfrutar, que el passat mes de juny va assolir la primera posició com a Millor Restaurant del Món de la llista The World’s Best 50 Restaurants.

L’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, ha manifestat que "des de l’Ajuntament hem posat tots els ingredients per fer que la nostra Festa Major llueixi al màxim, amb una programació extensa i intensa que comparteix innovació i tradició".

El municipici incorpora a la programació la instal·lació d’un Parc Aquàtic de Mar a la platja de Roses els dies 16,17 i 18 d’agost, amb un recorregut d’inflables aquàtics per a tota la família (infants a partir de 7 anys). La proposta es completarà, dissabte 17 d’agost, amb l’activitat ‘Cucanyes al mar’, que recuperarà el tradicional joc del pal engreixat als espigons de la Riera Ginjolers i estarà dinamitzada per l’associació Joventut Rosinka.

Un tardeo musical (dissabte 10 agost, 19 h) al Mas de la Figueres, amb els discjòqueis Dj Albert Berta, DJ Surda i DJ Ona Giner i servei de còctels, és una altra de les novetats de la programació, que recupera també la representació d’una obra de teatre durant la Festa Major, que tindrà lloc dissabte 17 d’agost. Es tracta de la comèdia M’entens o tho explico?, escrita per Jordi Calvet i interpretada per David Olivares, Octavi Pujades, Anna Senan i Miquel Sitjar, i que narra la història ambientada a la Barcelona preolímpica de la primavera de 1992, quan el seu protagonista està arruïnat perquè la taverna gallega que regenta no funciona.

La darrera novetat que la s’incorpora enguany tindrà lloc diumenge 18 d’agost. Un escenari instal·lat a la plaça de l’Església oferirà l’oportunitat a qui ho desitgi de mostrar el seu talent artístic (música individual o en duet, poesia, etc...) amb l’activitat ‘Micròfon Obert’, entre les 18 i les 21 h.

Els Catarres. / JORDI CALLOL

10 concerts gratuïts

Pel que fa a les barraques seran cinc dies ininterromputs de concerts a càrrec de deu formacions musicals és la proposta del Departament de Festes per a l’espai de Barraques de la Festa Major de Roses d’enguany. Les colles de Carnaval seran les encarregades d’oferir el servei de bar i restauració al recinte, mentre que l’escenari aplegarà entre el 13 i el 17 d’agost les actuacions de DJ Lia Jensen i 31 FAM (13 agost), Els Catarres, Les que Faltaband i DJ Gsensation (14 agost), The Covers Band i Serial Killerz (15 d’agost); els 40 on Tour (16 d’agost); i Les Testarudes i Pelukass (17 d’agost).

Tot i les novetats incorporades, la programació de Festa Major de Roses manté ben vives tradicions com les matinades i cercaviles de gegants, l’acte de lliurament de la Dracma de Plata de Roses, cantada d’havaneres, audició i concurs de sardanes, correfoc, les ja històriques Travessies de Natació...i, tancant la festa, el 18 d’agost, l’espectacular Castell de Focs Artificials sobre la badia.