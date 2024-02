Els convencionalismes no tenen futur en l’entorn de la meca surrealista més gran del món. I la festa de celebració, el 8 d'octubre de 2023, del primer quart de segle d’existència de la cafeteria Dalicatessen de la plaça de Sant Pere de Figueres no en va ser gens de convencional. L’establiment que dirigeix Martí Dacosta des de 1998, va convidar amics i clients, aquest passat diumenge a la tarda, a una trobada que va tenir un convidat molt especial i inesperat, el germà bessó de la figura de cartró que ambienta el local des de fa tants anys, creat pel taller de Ventura i Hosta. Però, en aquest cas, el clon de Salvador Dalí va ser de carn i ossos, representat per l’actor Jaume Fonalleras. En aquest vídeo podreu reviure el moment.