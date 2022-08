La música de circ té quelcom característic que la fa única, identifica aquest tipus d’art escènica des de la primera nota. Les melodies interpretades per la Paris Circus Orchestra des del village instal·lat al bell mig de la Ciutadella de Roses se sentien des de l’exterior, fent de reclam instants abans de l’inici de l’espectacle de Nits de Circ. Una llarga catifa vermella guiava els assistents des de la porta de la fortalesa rosinca fins a les grades de la pista. Una de les característiques d’aquest circ és que no compta amb carpa de lona, només un seguit de bombetes enceses i la cúpula on se sostenen els artistes aeris dibuixaven la silueta d’un circ, quelcom que meravellava als assistents que, tot i era enunciat, se sorprenien quan ho veien.

Mentre el públic s’anava asseient el pallasso Eric Boo va passejar-se pel mig de la grada jugant amb els assistents fins que va ser el moment de començar l’espectacle, quan ell va col·locar-se al mig de la pista arbitrant una competició musical entre els músics d’instruments de vent i el de corda situats als passadissos de la graderia. Va ser aleshores quan de darrere les cortines en van sortir els artistes de Nits de Circ, un total de vint-i-quatre, provinents de vuit països diferents que van mostrar breument les vuit atraccions que es podrien veure durant els més de 90 minuts que va durar la funció, com si es tractés d’un tràiler de pel·lícula.

La instal·lació d’un trapezi era una bona pista de què per gaudir del primer número hauríem de tenir el cap aixecat ben amunt. Quan encara no havien marxat tots els artistes de la pista, la xilena Camila Palma es va enlairar fins a arribar al trapezi ja esmentat situat a vuit metres d’altura, i amb el so d’un saxòfon va començar a balancejar-se com si es tractés d’un gronxador. Un balanceig que la va fer arribar fins als dotze metres d’altura. Durant el seu número es van poder sentir diversos esglais des de la graderia, ja que les seves piruetes, girs i salts eren totalment perillosos i temeraris.

Amb aquesta barreja d’agilitat i força, Palma es va acomiadar de la pista donant pas a Genís Matabosch, director de Nits de Circ, qui va explicar que «es tracta d’un espectacle pensat única i exclusivament per tretze nits màgiques, quatre als peus de Circusland a Besalú i nou a la Ciutadella de Roses». A més, va afegir que «és una funció per deixar-nos a tots bocabadats en un circ internacional de qualitat».

Tot seguit va ser el torn de la Troupe Hassak de Kazakhstan que va fer que quelcom molt complicat semblés senzill: les acrobàcies al doble pal xinès. Els sis artistes d’aquesta companyia circense van pujar, baixar, saltar i moure’s pels pals sense parar, tot combinant aquestes acrobàcies amb coreografies sobre la pista, com si es tractessin de balls de TikTok. La Troupe no trepitjava terres catalanes per primera vegada, ja havien actuat en el desè Festival Internacional del Circ Elefant d’Or Ciutat de Girona el passat mes de febrer.

Considerat el còmic català més internacional després d’haver actuat en diversos circs europeus i haver estat de manera permanent Moulin Rouge de Paris, Eric Boo va mostrar el seu art: fer riure sense emprar ni una sola paraula. La mímica i algunes onomatopeies van permetre imaginar que es trobava dins d’un vehicle, que l’engegava i començava a conduir i que, fins i tot, es quedava atrapat en un embús i discutia amb un altre conductor.

I també sobre rodes van arribar al mig de la pista els The Skating Donnert’s mentre sonava The Show Must Go On de Queen. La parella artística provinent d’Hongria van portar les seves acrobàcies sobre patins d’alt voltatge a Nits de Circ. Una combinació de força i confiança entre els dos artistes que va conquerir el públic assistent.

A continuació, Eric Boo va tornar a escena fent sortir a una dona del públic i seguint amb la seva mímica es van posar a jugar a bàdminton, fent que fins i tot semblés que arribessin a trencar algun vidre amb el volant. Els dos van marxar de davant dels focus fent veure que anessin al damunt d’una moto.

Matabosch va descriure el següent artista com «el nou talent internacional dels equilibris». Krasimir Vasov va mantenir l’equilibri en diferents posicions al damunt dels bastons, algunes de les quals semblaven impossibles. Provinent de Bulgària, va captivar al públic, fins i tot els va arribar a espantar quan situat damunt d’una espasa semblava que no pogués arribar a mantenir-s’hi i finalment sí va poder.

I gairebé sense pausa els assistents van haver de tornar a aixecar el cap amb les cintes aèries dels Moments of Love de Vietnam. El duo va portar sota la carpa celestial la que és l’atracció amb més trajectòria internacional del prestigiós Circ Nacional de Vietnam. Uns moviments calmats sobrevolant la pista de Nits de Circ i una música tranquil·la van fer que les persones que estaven veient-los també volessin amb la parella circense.

De nou, el pallasso català va tornar a buscar gent del públic per participar en el seu número, concretament quatre. Els va disfressar amb barrets i es va convertir en actors d’un film que va començar amb la sintonia de la 20th Century Fox.

La Troupe Hassak va tornar a actuar una altra vegada, però en aquesta ocasió van fer un número de piràmides humanes en ascensió en escales. Com si es tractés d’un pilar dels castellers van pujar i baixar en diverses ocasions una estructura en diferents posicions i diferent nombre d’artistes en escena.

Mentre els mossos de pista estaven treballant en el muntatge de l’últim número. Genís Matabosch va pujar amb l’orquestra per presentar tots i cadascun dels músics. «La Paris Circus d’ Orchestra és considerada la millor orquestra de circ del món i ens acompanyen en totes les nostres produccions», exposà el director del circ.

Genís Matabosch va expressar que «el següent número és la roda de la mort i no és apte per cardíacs. És un veritable privilegi i un honor que presentin aquesta disciplina els Navas Team d’Equador». Des del moment en què va començar a rodar la roda de la mort, el públic es va dividir entre aquells que estaven captivats per allò tan temerari i els que ni miraven i patien pel perill que corrien els dos artistes. Uns dels dos membres dels Navas Team es va situar fora de la roda i va ser qui es va exposar més al perill: corrent, saltant, tapant-se el cap sense tenir visibilitat, saltant a corda... en una roda que cada cop girava més de pressa en el que era l’últim número de la nit.

Nits de Circ va acomiadar-se dels assistents, que van posar-se dempeus tot aplaudint amb força, amb tots els artistes damunt la pista i amb l’agraïment del seu director qui va dir una de les seves frases més conegudes (perquè la repeteix sempre al final dels seus espectacles): «heu estat un públic veritablement formidable». Una funció que no va deixar a ningú indiferent i ja forma part de la història de la Ciutadella de Roses com ho són les muralles de la mateixa fortalesa.