L’Escola d’Hostaleria de Figueres proposa solucions innovadores contra el malbaratament alimentari

El compromís de l’Escola d’Hostaleria de Figueres en la lluita contra el desaprofitament alimentari i la capacitat dels futurs professionals per a generar solucions sostenibles i innovadores es va posar de manifest en la VI Jornada Hackató Restauració Sostenible, un esdeveniment per a reflexionar i generar noves solucions per a prevenir el desaprofitament alimentari que va tenir lloc el 17 d’abril passat a Mercabarna.

Des del mes de març, els alumnes de l’Escola d’Hostaleria de Figueres van proposar diverses idees de millora, tant en els processos d’elaboració d’aliments com en les propostes de conscienciació per a l’alumnat i el professorat, així com fórmules d’acció per a la prevenció del desaprofitament alimentari a l’escola en uns tallers del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. «El repte era que ells identifiquessin un desaprofitament que hi hagués a l’escola i presentessin una proposta per a solucionar-lo», destaca Jordi Farrés, coordinador de FCT i Dual.

Dues propostes destacades

D’entre les diferents propostes, dues van destacar especialment: la reprogramació de dia del bufet de postres per a minimitzar el desaprofitament d’aquests aliments o la col·laboració amb agricultors locals per a donar una segona vida als residus orgànics, a canvi de productes o serveis.

Les propostes de cada centre es van presentar en un acte que es va fer a Mercabarna. / Empordà

Del conjunt d’idees, el centre educatiu va seleccionar una com a guanyadora per a presentar-la en la jornada final davant experts del sector que, en aquest cas, va ser la que aborda el tema del compostatge: «Proposa una oportunitat més que un problema que realment existeixi en el centre, però resulta molt interessant», diu Farrés.

Enguany, l’esdeveniment, centrat en el sector de la restauració, va comptar amb la participació de sis escoles d’hostaleria de Catalunya: l’Escola d’Hoteleria del Pallars, l’Escola d’Hostaleria de Figueres, l’Escola El Repartidor, l’Escola d’Hostaleria d’Osona, l’Escola d’Hostaleria del Vallès Occidental i l’Escola d’Hostaleria de Sitges. Amb aquestes accions, les escoles d’hostaleria es converteixen en referents en la prevenció de pèrdues alimentàries, destacant el valor dels aliments locals i de temporada i el paper crucial dels seus estudiants en aquesta missió.

Solucions recomanades

De totes les solucions recomanades, l’acció guanyadora ha estat la proposta de l’Escola d’Hostaleria del Pallars amb la sensibilització i el reconeixement de la terra, una proposta d’acció completa que inclou tots els aspectes de la prevenció del desaprofitament alimentari, posant èmfasi en la promoció del valor dels aliments i la sensibilització de la ciutadania cap al desaprofitament alimentari. La jornada final ha servit per a posar de manifest la lluita contra el desaprofitament alimentari a les escoles d’hostaleria de Catalunya.

La jornada final va comptar amb la participació de diferents experts del sector gastronòmic que van ajudar l’alumnat a reflexionar i millorar les solucions perquè cada centre educatiu pugui implementar-les en un futur. Van participar-hi la Federació Hostaleria Lleida, el Grup Lluerna, St. Paul’s School, el CETT UB, l’INS Aliments i el Restaurant Green Leka.