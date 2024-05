Els alumnes de l'Escola d'Hostaleria de Figueres cuinen contra el càncer

Quan dues forces s’uneixen per a generar una inèrcia solidària, costa molt de parar-les, sobretot si darrere de l’objectiu hi ha altres components que complementen el projecte per a fer-lo realitat. Això és el que ha passat exactament entre l’Escola d’Hostaleria de Figueres, vinculada a l’Institut Olivar Gran, i l’Associació contra el Càncer de Vilafant. El resultat final de la seva complicitat ha estat la materialització del projecte Green Cooks (Cuina verda), un reguitzell de menús saludables que ajuden a potenciar els bons hàbits saludables.

De tot plegat n’ha sorgit un treball profitós d’agermanament entre les dues parts, que s’ha escenificat a l’aula Ferran Adrià de l’Escola d’Hostaleria. El professorat, la direcció de l’Institut i l’Associació Contra el Càncer van compartir la presentació d’aquests menús saludables. La presidenta dels voluntaris vilafantencs, Olga Serrats, va mostrar «l’agraïment absolut» de l’entitat cap a l’esforç dels quatre alumnes del Cicle Superior de Direcció de Cuina que han fet possible aquest projecte que permet afrontar «la preocupació per l’alimentació» de la gent que pateix alguna malaltia cancerígena.

L'acte de presentació final del projecte a l'aula Ferran Adrià. / Santi Coll

Per a Neus Guillamet, coordinadora de projectes i professora d’Empresa i Iniciativa Emprenedora, aquest ha estat «un repte molt especial que ens arriba des d’una entitat i que permet acostar la societat civil amb l’educativa. D’aquesta manera, els nostres alumnes han pogut treballar en un cas real i formar-se al mateix temps».

Un fet que ha estat «molt ben valorat» per part de l’Associació de Famílies (AFA) de l’Olivar Gran. El seu president, Sebastià Romero, reconeix que ha estat «una idea molt col·laborativa i que dona sentit a l’aprenentatge dels alumnes». El director del centre, Xavier Prats, va més enllà. «A més de felicitar l’empenta del professorat i dels alumnes, també cal reforçar molt el valor d’aquests cicles formatius d’Hostaleria que cada any generen professionals molt valorats i buscats per les empreses». També posa èmfasi «en aquest acostament cap als cicles formatius, que ens ajuda a motivar l’alumnat i a donar més sentit a la feina que fem».

Els autors del projecte Cuina verda / Santi Coll

«Ha estat un projecte molt engrescador per a tots»

El projecte Green Cooks, Cuina verda, ha estat elaborat pels alumnes Carlos Garcia, Jordi Vila, Omaima Aharrouchi i Zaka El Bezazi, amb el suport del seu tutor, Dani Garcia, i de la coordinadora, Neus Guillamet.

El cap d’estudis, Ramon Ferrer, considera que el resultat és «més que satisfactori». En total han generat 8 menús amb l’ajut de la nutricionista Clàudia Presas. El projecte ha acabat ramificant-se en quatre punts com han estat promocionar la Cursa contra el Càncer, tallers de cuina saludable, la degustació d’un menú a l’Escala «per a demostrar que no és avorrit» i un xec econòmic que l’AFA de l’Olivar Gran ha lliurat a l’Associació de Vilafant. «El projecte ha vingut per quedar-se», conclou Neus Guillamet.