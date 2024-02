L’Esplais, líder del grup 1 de Quarta Catalana, i el Borrassà, segon amb quatre punts menys, es veuen les cares aquest diumenge 25 de febrer (16.30 h) al camp municipal de Castelló d’Empúries. Els d’Abdoulie Jallow volen encarrilar l’ascens directe mentre que els de Pau Quirante tenen la intenció d’entrar de ple en la lluita pel primer lloc i només els val la victòria. A Tercera Catalana puja directe el campió i la segona plaça se la disputaran, en un play-off, entre el segon i el cinquè classificat.

Els borrassanencs tenen una de les poques bales per intentar lluitar pel títol de campions i són conscients de la importància del matx. Des del seu compte d'Instagram es conjuren per assaltar la vila comtal i demanen el suport de l'afició: "Conquistem Castelló i lluitem pel que ens pertoca. Us necessitem ara més que mai", han dit acompanyant el missatge amb un fotomontatge dels jugadors vestits de gladiadors davant la Basílica de Santa Maria.

L'Esplais afronta el partit amb una dinàmica espectacular. Aquesta temporada encara no ha perdut cap partit i s'ha de remuntar al març del 2022 per trobar l'última derrota en partit de lliga. L'any passat es van quedar a les portes de l'ascens a Tercera Catalana -el Roses B va obtenir el títol- i ara ho tornen a intentar. El Borrassà, per la seva part, vol recuperar el temps perdut. La temporada passada va descendir de Tercera a Quarta Catalana i vol recuperar la categoria el més aviat possible. Feia 18 anys que el club blaugrana no jugava a l'última categoria territorial.

El duel d'aquest diumenge enfrontarà dos dels futbolistes de la lliga més en forma: el porter de l'Esplais Adrián García és el menys golejat del grup amb diferència i el davanter del Borrassà Lluís Ortiz, exSelvatans, és el segon màxim realitzador de la lliga amb 16 gols.