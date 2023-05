El Borrassà i el Selvatans són els primers dos equips que han certificat el descens a Quarta Catalana. Encara queden dues places més per decidir, que se les disputaran entre el Cistella, el Verges i l’Agullana. Els borrassanencs van començar la temporada dirigits per Narcís Barquero i l’han acabat amb Pau Quirante i deixen la penúltima categoria del futbol territorial quasi dues dècades després. El darrer cop que van jugar a Tercera Regional –l’actual Quarta– va ser el 2005.

Els de la Selva de Mar, per la seva part, només els ha durat l’alegria una temporada. El conjunt que dirigeix Joan Mallart va assolir l’ascens històric fa just un any.

El gol de Cuba, pes doble

L’Agullana s’ha col·locat en zona de permanència quan queden tres jornades. El gol salvador de Cuba en el darrer minut al camp del Cistella (1-1) té un pes doble: treu els agullanencs del descens i sentencia els cistellencs, que mantenen la permanència a cinc punts. Els alberencs han atrapat el Verges, amb qui té el goal-average a favor i que aquest dimecres (21 h) disputarà la mitja hora pendent al camp del líder Bellcaire (2-1) amb un jugador més.