El grup 2 de Quarta Catalana es presenta d’allò més frenètic en les tres jornades que queden ja que la distància d’un punt entre els quatre primers es manté després que tots guanyessin aquest diumenge: Camallera (60), l’Escala B (60), Vilamalla (59) i Verges (59).

Els camallerencs, entrenats per Lluís Juncarol i Xicu Ventalló, no els hi ha tremolat les cames en la primera jornada en què defensaven el lideratge i han golejat la Pera (1-4) amb un hat-trick inclòs del pitxitxi Haimadou Konteh “Haima” -un dels quals d’un xut de falta potent. El davanter gironí ja duu 42 gols. D’entre els tres partits que li queden, al Camallera li queda un últim partit d’infart al camp del Vilamalla, el 19 de maig.