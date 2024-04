Sant Pere Pescador i Roses City s’acomiaden de l’ascens i el filial de l’Empuriabrava-Castelló descendeix

La Segona Catalana no tindrà cap nou representant de l’Alt Empordà procedent de Tercera Catalana després que el Sauleda, de Palafrugell, sigui el campió virtual. Els del Baix Empordà tenen nou punts de marge quan en queden nou en joc, un fet que deixarà el Sant Pere Pescador i el Roses City un any més a Tercera Catalana. Ambdós conjunts s’havien presentat com a alternatives i rivals seriosos per intentar caçar el primer lloc, però finalment no han pogut fer pessigolles al Sauleda, que aquest diumenge ha sentenciat el títol a Agullana (0-3).

Els santperencs intentaran acabar en segon lloc, que no permet ni promocionar, i el dissabte es va desfer d’un Alt Empordà de Peralada (2-4) que es juga la vida per no baixar i que té la permanència a un punt. Els rosincs, en canvi, van acabar llançant del tot la tovallola davant La Punxa (1-5), en una dolorosa derrota a Mas Oliva que li podria fer perdre el Zamora d'Amos de l'Àrea a Àlex Campos.

Quatre anys a la categoria

A la zona baixa, aquest cap de setmana s’ha confirmat un nou descens a Quarta Catalana. El filial de l’Empuriabrava-Castelló ha baixat matemàticament després de cedir contra el Llançà (2-3) i perden una categoria que van assolir el 2020 en la temporada escapçada per la Covid. Els d’Iñaki Ezquerra acompanyen el Viladamat, que havia baixat la setmana anterior.