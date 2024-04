El Viladamat consuma el segon descens consecutiu

El Viladamat va certificar, el diumenge passat, el descens a Quarta Catalana. Es tracta del segon descens consecutiu pel conjunt verd-i-blanc, que fa un any competia a Segona Catalana. Després del descens de Segona a Tercera Catalana, a l'estiu passat el club havia tingut molts problemes per trobar entrenador i jugadors, i la temporada no ha acabat bé. Jordi Chávez Chavito havia agafat les regnes a l'inici de temporada, però a l'octubre Toni Murillo, que havia dirigit l’equip a la recta final del curs anterior, va ocupar la banqueta.

Tot i reforçar-se a la primavera amb peces com Mawdo, Dorian Lagos o els germans Teruel, el Viladamat no ha pogut lluitar per la permanència i sempre s'ha mogut en zona de descens. L'adeu de jugadors principals tant a l'estiu com en plena temporada, entre els quals el seu màxim golejador, Xevy Vilavella, també ha estat determinant. El descens era qüestió de dies i el van consumar el diumenge a casa davant el Portbou (2-4): són cuers i tenen la permanència a 14 punts quan en queden 12 en joc.

Quatre anys després

El Viladamat, que al 2022 s'havia proclamat campió de Tercera Catalana, torna ara Quarta Catalana, una categoria que va trepitjar per últim cop a la temporada 2019/2020. En aquell moment, va obtenir l'ascens com a segon classificat i després que la lliga s'acabés abans d'hora per la Covid.