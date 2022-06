Tan sols fa dos anys el primer equip del Viladamat jugava a 4a Catalana. Un club petit format per gent del poble i dels voltants on fa temps que treballen bé i els resultats han arribat en forma d’ascens.

Això ha sigut arribar i moldre... Primer any amb un equip amateur i ascens, com s’ha sentit a la banqueta?

Sí, justament l’any passat encara jugava a Banyoles i per un problema de lesions vaig decidir retirar aviat. A la banqueta m’he sentit molt a gust. Coneixia força jugadors, havia jugat amb algun d’ells i a d’altres els havia entrenat, n’estic molt content d’haver passat del camp a la banqueta.

Com ha estat la relació amb els jugadors, alguns havien sigut companys de vestuari, això pot resultat complicat

A l’equip hi havia molt bon ambient, en Xavier Carmona, el míster anterior havia fet molt bona feina i el grup estava molt cohesionat. M’ha ajudat moltíssim en aquest aspecte, donant-me consells i assessorant-me molt bé. A vegades és complicat gestionar un vestuari quan coneixes molt els teus jugadors, no ha estat fàcil en alguna situació i vam tenir alguna baixa a mitjans de temporada, però ho hem fet pel bé del grup.

M’imagino que tothom vol jugar cada setmana

Exacte, tots els jugadors volen ser titulars i això no és senzill, teniem un equip amb 25 fitxes i cal fer convocatòries cada setmana on algú no entrarà, el futbol és així, però n’estic content perquè tot el grup ho ha entès i els que havien fet un pas al costat van venir a animar-nos fins al final en cada partit, tothom s’ha sentit seu aquest ascens, n’estic molt content.

A més de l’ascens heu aconseguit el liderat sent l’equip menys golejat amb molta diferència, només - XX GE i XX porteries imbatudes - Això de qui és mèrit, dels centrals, dels porters?

Al final jo sempre he jugat de central i he exigit molt a la línia defensiva. He intentat remarcar molt la importància de no cometre errors. Al final quan et fan pocs gols és perquè tot l’equip defensa bé i està ben col·locat. En aquestes categories és molt important encaixar poc. Els centrals han fet una molt bona temporada, tenen molt bon nivell. Els tres porters, l’Èric, l’Alberto i en Moha s’han repartit les titularitats i ho han complert molt bé també.