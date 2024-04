«Els somnis són llocs d’infinites possibilitats»

Mel Hartman (Oostende, Bèlgica, 1972) publica per primer cop, en català i castellà, dos dels seus llibres i ho fa de la mà de l'editorial L'Art de la Memòria. Es tracta de L’hotel sobre la roca i L’hotel als núvols, publicats, per primera vegada, a Bèlgica i als Països Baixos. Aquests llibres juvenils, que es poden llegir per separat i que barregen fantasia, terror i somnis, van ser dels més venuts, acumulant múltiples edicions i rebent excel·lents crítiques. També a Lituània, Rússia i Ucraïna, on són molt populars. A finals d’any arribaran a Letònia.

L’hotel sobre la roca i L’hotel als núvols les va imaginar com dues aventures separades o connectades?

Es poden llegir per separat perquè són dues aventures diferents. Tanmateix, la història del primer llibre continua al segon. Però, al començament del segon llibre hi ha un resum del que va passar al primer llibre. Tot i així, els personatges evolucionen als dos llibres, de manera que sempre és millor llegir-los tots dos, suposo.

El final del segon resta com obert. Presagia continuació?

No és realment un final obert, perquè els nens resolen el problema de l’hotel, però entenc el que vols dir. Sí que vaig escriure un tercer llibre (Hotel On The Water), però encara no s’ha publicat ni editat. Però sí, si els lectors ho volen, hi ha una tercera aventura.

Aquests són els seus primers llibres juvenils. Per què va decidir fer el pas cap a aquesta franja de lectors?

La meva editorial belga em va demanar que n’escrigués una, i vaig pensar que no seria capaç. Tot i això, estava convençuda que podia i tenia raó. Em va encantar escriure aquestes històries i vaig rebre excel·lents crítiques. Ara, només vull escriure llibres juvenils, és molt divertit i m’encanta que puc imaginar i fantasejar tant per a aquesta franja d’edat.

Com sorgeixen les històries?

És divertit. Quan la meva editora em va demanar que escrivís un llibre juvenil, em va ensenyar una portada. Em va encantar i de seguida va posar en marxa la meva fantasia. Sóc una escriptora orgànica, així que no sé què passarà ni com acabarà mentre escric. Tan bon punt vaig saber que la història passaria a un hotel flotant, vaig començar a escriure i el llibre gairebé es va escriure sol. Les idees van venir molt fàcilment.

Els protagonistes són un grup de nens que queden atrapats sense els seus pares en un hotel flotant. Què els uneix?

La força per continuar, el coratge per superar les seves pors i enfrontar-se a les seves característiques negatives. I, sobretot, l’empatia per entendre’s, encara que siguin molt diferents, i per ajudar-se.

Les proves que han de superar són com una mena de joc. Fer-ho els farà més forts i aprendran a viure sense por?

Sí, s’adonen que l’amistat i l’ajudar-se mútuament és més fort que qualsevol altra cosa. Aprenen que la por resideix en la ment i sovint és el resultat d’un esdeveniment o un trauma passat. Quan t’enfrontes amb valentia a aquestes pors, et farà ser una persona més forta i feliç.

Els seus arguments barregen fantasia, pors i somnis. Són elements que li agrada explorar? L’emociona imaginar-los?

Definitivament! M’encanta la fantasia, el paranormal i tot el que és estrany i no es pot (encara) explicar, des que era petita. A més, m’encanta barrejar moments de por amb humor.

El món dels somnis sempre és molt present en la seva obra.

A la meva altra feina treballo com a analista del son, així que sempre m’han fascinat els somnis. Des de petit, escric els meus somnis. El món dels somnis és com el món de la fantasia, un lloc amb infinites possibilitats, sense fronteres i sense regles. Per tant, sovint, en els meus llibres, hi ha una connexió amb els somnis.

Aquests relats s’acompanyen d’il·lustracions de Shanna Paulissen.

La conec des de fa més de vint anys i sempre he pensat que és una artista excel·lent. Vaig preguntar a l’editora si podia il·lustrar la història i van acceptar. Però el que és més important, Shanna realment pot visualitzar el que escric, com veig els personatges i les situacions en què es troben, com si ella veiés directament dins la meva ment.

Va començar a escriure de ben petita. Què la va empènyer? Sent la mateixa emoció ara i amb l’experiència que porta acumulada?

Vaig començar a escriure als nou anys, però el meu primer llibre es va publicar als trenta-cinc. No és fàcil que et publiquin, però mai no em vaig rendir, i mai vaig deixar d’escriure, perquè m’encanta molt. Massa. Encara ho gaudeixo al màxim, i quan fa temps que no escric, ho trobo a faltar. Això no ha canviat al llarg dels anys, i no crec, i espero, que això canviï mai.

L'hotel sobre la roca Autora: Mel Hartman Editorial: L'Art de la Memòria Pàgines: 208 Preu: 22,50 euros

