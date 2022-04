L’editorial L’Art de la Memòria, instal·lada des de fa uns cinc anys a Avinyonet de Puigventós, celebra una dècada arribant a aquest Sant Jordi amb dues novetats destacades, dues novel·les colpidores i entrellaçades que aprofundeixen en secrets inconfessables. Es tracta d’Agnès de l’autora txeca Viktorie Hanišová –Inés, en la versió al castellà– i Els mentiders de Kepa Uharte, justament el traductor d’anterior novel·la txeca.

Agnès narra la història de Julie, una dona que no pot tenir fills i que adopta una nena gitana no desitjada, una ètnia molt estimatitzada al país. L’autora posa el dit a la nafra parlant obertament de prejudicis, de racisme, del sentiment de fracàs, de la por de ser pare o mare i dels sentiments negatius que, a vegades, genera. Per altra banda, Kepa Uharte ha estirat el fil de la vivència personal per endinsar als lectors amb Els mentiders dins l’ambient de violència sexual i psicològica d’una escola britànica. Amb un fort sentit de l’humor, Uharte esbudella les relacions dels joves entre ells i la jerarquia acadèmica plasmant una realitat molt dura i punyent.