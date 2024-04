ENQUESTA | Tens decidit el teu vot per a les eleccions del 12-M?

L'insòlit anunci de Pedro Sánchez, que s'ha donat uns dies per decidir si dimiteix arran de les acusacions contra la seva dona, i el frec a frec de Junts i ERC en la lluita pel vot independentista han marcat aquesta nit l'inici de la campanya electoral, també a l'Empordà i a les comarques gironines. De moment, cap enquesta qüestiona la victòria socialista a nivell de Catalunya, mentre que l'independentisme, segons les últimes dades del CIS, quedaria lluny de la majoria absoluta. Els possibles pactes, doncs, seran clau per a la governabilitat del país. L'anunci de Carles Puigdemont de tornar si pot ser investit president, la possible entrada d'Aliança Catalana al Parlament i la decisió final de Sánchez seran temes clau de la campanya en l'àmbit català, mentre que a comarques gironines es posaran sobre la taula qüestions com la gestió de la sequera, el debat sobre el turisme o la implantació de les energies renovables. I tu, tens decidit el teu vot per a les eleccions del 12-M?