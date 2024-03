L'Alt Empordà es prepara per la "bogeria" del MIC per Setmana Santa

"El volum del MIC fa anys que és una bogeria", ha explicat aquest dimecres David Bellver, el president d'Agrupació Esportiva MICFootball, en la presentació del torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC - Mediterranean International Cup) a la seu de la Diputació de Girona. La 22a edició de l'esdeveniment se celebrarà del 27 al 31 de març. Aquesta, serà la més multitudinària de totes, amb 412 equips i més de 8.000 jugadors que jugaran 1.012 partits a 40 municipis de les comarques gironines, 9 dels quals de l'Alt Empordà: Figueres, l’Escala, la Jonquera, Llançà, Castelló d’Empúries-Empuriabrava, Roses, Sant Pere Pescador, Bàscara i, la novetat local d'enguany, Vilamalla. "Si comptem els jugadors i entrenadors, també els seus acompanyants, els membres de la organització i els voluntaris, estem parlant d'unes 12.000 persones. Ocuparem 21 hotels en les cinc zones que tenim d'allotjament, amb un total d'unes 33.000 pernoctacions. que viuen una experiència única", ha afegit Bellver sobre les dades totals del MIC. Roses es manté com una de les zones d'allotjament.

Una setmana després de presentar-se a Barcelona, ahir va tenir lloc l'acte a Girona, que va comptar amb la presència d'Aleix García, futbolista del primer equip del Girona FC i un dels padrins del torneig. Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, va definir com "un bon símptoma" les xifres rècord que presenta l'edició d'aquest 2024. "Això significa que hi ha més gent que vol venir al MIC i més municipis i clubs que s'hi volen implicar. El torneig comptarà amb 8.000 jugadors i jugadores i això es tradueix en un impacte esportiu i sobretot econòmic important. El MICFootball és un ambaixador excel·lent de la marca Girona i Costa Brava perquè sigui projectada i coneguda arreu del món gràcies a la seva força mediàtica". La Diputació de Girona està al costat del campionat des del primer dia i, de moment, n'ha garantit el suport fins a l'edició del 2026.

Juanjo Rovira, president de MICFootball, va subratllar la "gran feina" de l'organització i va aplaudir els més de 400 equips que participaran al torneig, xifres que fan "tremolar" i alhora accentuen la "il·lusió" dels organitzadors. "Hem fidelitzat clubs d'anteriors edicions, que continuen apostant per nosaltres. I n'hi ha que han instaurat la norma de portar al MIC un equip d'una categoria determinada, ja sigui infantil, cadet, juvenil... Així els nens saben que tard o d'hora un any vindran a la Costa Brava a jugar-lo. A tots ells s'hi sumen els nous equips que s'estrenen. Tot això fa que l'impacte mediàtic es noti perquè tenim clubs que ja ens estan preguntant per l'edició del 2025".

Aleix Garcia, padrí d'aquesta edició, ha repassat l'actualitat del seu equip i ha recordat la seva participació al MIC del 2014, que el va jugar vestint la samarreta del Vila-real. "Tot i perdre la final que vaig viure a Palamós, el torneig em va permetre viure una experiència molt bonica. És una setmana que et permet gaudir gràcies a una organització espectacular. És un honor formar-ne part i ser padrí i me'n recordo els nervis que vaig viure els dies previs de viure la setmana del torneig".

L'esdeveniment també va comptar amb la participació del subdelegat del Govern espanyol a Girona, Pere Parramon; la cap de la Representació Territorial de l'Esport a Girona, Anna Julià; i el director de banca d'institucions de CaixaBank a Girona, Ferran Llach. Alcaldes i regidors dels municipis que acolliran el campionat, entre els quals l'alcaldessa de Llançà Núria Escarpanter, l'alcalde de Roses Josep Maria Martínez i el regidor d'Esports de Figueres Pere Montserrat, també van assistir a un acte que va servit per donar a conèixer tot els detalls d'aquesta edició. També hi era present el directiu figuerenc de la Federació Catalana de Futbol, Carles Mallart.

Un cartel de luxe i equips dels cinc continents

Repartits per categories segons la seva edat (des de la U12 A fins a la F19), seran 412 equips procedents d'una quarantena de països dels cinc continents els que participaran al MICFootball més multitudinari de la història. D'entre els clubs confirmats per a l'edició d'aquest 2024, més d'una desena estan representats actualment a la Primera i la Segona Divisió de l'Estat espanyol. Es tracta del FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Girona FC, Real Sociedad, Athletic Club, Sevilla FC, Valencia CF i Villarreal CF, de la màxima categoria, i també el RCD Espanyol i FC Andorra, de la divisió de plata. En l'àmbit internacional també hi participaran clubs de primer nivell d'altres països europeus, com per exemple el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United, el Crystal Palace i el Newcastle anglesos; el Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille i l'Olympique Lyonnais francesos; conjunts portuguesos com el FC Porto i l'Sporting de Braga; l'AC Milan i la Juventus italians i el Shakhtar Donetsk, que torna al MIC després de la seva absència el 2023 degut al conflicte bèl·lic entre Ucraïna i Rússia. La selecció de Mèxic també hi serà present, en aquest cas en categoria infantil.

El cartell estarà format per clubs que representen a 39 països dels cinc continents. A estats europeus com Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Finlàndia, França, Itàlia, Regne Unit, Ucraïna, Turquia, Suècia, Espanya, Eslovènia, Portugal, Noruega, Malta, Hongria i Grècia s'hi afegeixen els equips que provenen de Bolívia, Brasil, Canadà, Colòmbia, Costa Rica, Xile, República Dominicana, Estats Units, Emirats Àrabs Units, Aràbia Saudita, Puerto Rico, Perú, Panamà, Mèxic, Corea del Sud, Kazakhstan, Japó, Hong Kong i Guadalupe. Les retransmissions televisives i per streaming també seran presents en aquesta edició i una gran part del torneig es podrà seguir des de qualsevol racó del món.

Figueres tornarà a ser l'escenari de la inauguració

Breda, Celrà, Maçanet de la Selva i Vilamalla s'incorporen com a seus i el MIC, per primera vegada, es jugarà en 40 municipis de les comarques gironines. Figueres tornarà a ser l'escenari de la cerimònia d'inauguració, el dimecres 27 de març, i també acollirà les finals de les categories U12 A, U13 i U15 del dissabte. El desenllaç de la resta de categories es viurà a Palamós durant el cap de setmana. Banyoles s'encarregarà un any més d'acollir els partits del Pre-MICFootball, esdeveniment que escalfarà motors de cares al MIC el dimarts 26 de març. La resta de localitats que repeteixen l'experiència d'anys anteriors són Bàscara, Begur, Caldes de Malavella, Calonge i Sant Antoni, Cassà de la Selva, Castell - Platja d'Aro, Castelló d'Empúries - Empuriabrava, Fornells de la Selva, Girona, Hostalric, L'Escala, La Bisbal d'Empordà, La Jonquera, Llagostera, Llançà, Lloret de Mar, Monells, Mont-Ras, Palafrugell, Pals, Quart, Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Pere Pescador, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d'Aro, Sils, Torroella de Montgrí, Tossa de Mar, Vidreres i Vilablareix.